В МАРТ показали, какой картофель хранится в овощехранилищах по всей Беларуси

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Опубликовано: 20.04.2025 07:38 , Обновлено: 20.04.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что провели проверки на 20 базах, где хранятся овощи "борщевого набора", в том числе и картошка. Чиновники также показали фото со складов.

“В целом в обследуемых стабилизационных фондах картофель имеет надлежащее качество, соответствует требованиям ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный» и хранится в объемах, достаточных для выполнения заявок”, - сделали вывод в МАРТ.

Каким должен быть качественный картофель по ГОСТ 7176-2017?

Диаметр: от 35 до 80 мм.

Допускаются (если удаляются при обычной очистке):

Бледно-зеленые пятна (не более 2 см²).

Порезы, вырывы, трещины, вмятины (глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм).

Парша, оспороз (не более 1/4 поверхности, включая глубокую и порошистую паршу глубиной не более 2 мм).

Один ход проволочника.

Максимум 2% повреждённых клубней.

Максимум 1% примеси (в том числе земля).

Не допускаются:

Клубни, позеленевшие более чем на 1/4 поверхности.

Повреждённые грызунами.

Подмороженные, запаренные, с признаками «удушья».

Раздавленные, половинки, части клубней.

Поражённые мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью, фитофторой.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы стали массово жаловаться в соцсетях на качество и недостачу картошки в магазинах. Речь, в первую очередь, шла о мелком размере клубней, а также непрезентабельном виде.

Позднее Совмин разрешил поставщикам и магазинам поднять цены на картофель. А чиновники объяснили, почему это сделали, и одновременно пригрозили рейдами по магазинам для контроля за наличием этих самых, подорожавших, овощей.

В МАРТ объяснили повышение в Беларуси цен на картошку и борщевой набор. Где пообещали рейды по магазинам?