В МАРТ показали, какой картофель хранится в овощехранилищах по всей Беларуси
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что провели проверки на 20 базах, где хранятся овощи "борщевого набора", в том числе и картошка. Чиновники также показали фото со складов.
“В целом в обследуемых стабилизационных фондах картофель имеет надлежащее качество, соответствует требованиям ГОСТ 7176-2017 «Картофель продовольственный» и хранится в объемах, достаточных для выполнения заявок”, - сделали вывод в МАРТ.
Каким должен быть качественный картофель по ГОСТ 7176-2017?
Диаметр: от 35 до 80 мм.
Допускаются (если удаляются при обычной очистке):
- Бледно-зеленые пятна (не более 2 см²).
- Порезы, вырывы, трещины, вмятины (глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм).
- Парша, оспороз (не более 1/4 поверхности, включая глубокую и порошистую паршу глубиной не более 2 мм).
- Один ход проволочника.
- Максимум 2% повреждённых клубней.
- Максимум 1% примеси (в том числе земля).
Не допускаются:
- Клубни, позеленевшие более чем на 1/4 поверхности.
- Повреждённые грызунами.
- Подмороженные, запаренные, с признаками «удушья».
- Раздавленные, половинки, части клубней.
- Поражённые мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилью, фитофторой.
Ранее Telegraf.news писал, что белорусы стали массово жаловаться в соцсетях на качество и недостачу картошки в магазинах. Речь, в первую очередь, шла о мелком размере клубней, а также непрезентабельном виде.
Позднее Совмин разрешил поставщикам и магазинам поднять цены на картофель. А чиновники объяснили, почему это сделали, и одновременно пригрозили рейдами по магазинам для контроля за наличием этих самых, подорожавших, овощей.
В МАРТ объяснили повышение в Беларуси цен на картошку и борщевой набор. Где пообещали рейды по магазинам?