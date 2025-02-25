Белорусы рассказали, сколько тратят в месяц на зарядку электромобиля дома. Есть ли выгода в сравнении с бензином?

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Опубликовано: 25.02.2025 11:00 , Обновлено: 25.02.2025

Вопрос о выгоде электромобилей в сравнении с авто с традиционным двигателем внутреннего сгорания неизменно провоцирует жаркие споры среди автомобилистов. Один из таких споров на днях разгорелся под свежим видео в TikTok, автор которого поделился информацией о том, сколько его семья платит в месяц за электричество, заряжая свою "электричку" дома. Комментаторы в ответ привели цифры своих затрат на заправку бензином и газом.

По словам автора видео, на зарядку своего электромобиля китайской марки Dongfeng BOX за прошлый месяц его семья отдала 101,08 рубля. Живя в частном доме, за месяц счётчики накрутили 636 кВт электричества. По словам автора, большая часть этого объёма - порядка 361 кВт ушло именно на зарядку новой “электрички” (тариф на электричество составляет 0,28 рубля за киловатт).

В комментариях автор пояснил, что за месяц авто успело накатать порядка 2000 км, поэтому такую сумму на “заправку электрички” посчитали более чем выгодной.

В комментариях отозвались и те, кто разделяет взгляд автора, и те, кто убеждён, что покупка электромобиля при всех плюсах, связанных со сравнительно дешевой зарядкой, нельзя считать выгодным вложением для семейного бюджета.

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Владельцы бензиновых авто признали, что проехать такое же расстояние на бензине “было бы гораздо дороже”. А вот владелец авто на газу заявил, что тратит не на много больше на заправку.

“106 рублей - это 88 литров пропана. Мне хватит на 880 км по городу или 1200 по трассе”, - поделился своими расчётами мужчина.

Более того, многие комментаторы отметили, что такая экономия есть лишь у тех, кто живёт в частном доме и пользуется льготными тарифами на электричество. Если же заряжатьл “электричку” на городских станциях зарядки, то, по словам некоторых зрителей, “вся выгода быстро испарится”.

Кроме того, многие посчитали, что выгодным электромобиль представляется только “на короткой дистанции”, а в долгосрочной перспективе это “однозначный неликвид на вторичке”.

“А что будет, когда батарея начнет деградировать и попросит замены? Тут главное успеть продать эту машину?” - предположил один из пользователей видеоплатформы.

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“Не учтено, что цена авто падает с катастрофической стоимостью, так как на вторичке оно уже не нужно никому”, - поддержал его другой.

“Все относительно. У меня бак 130 литров, проеду 1000 км за один присест. Зимой в минус 15. Закусимся в сторону Москвы? Заодно протестируем вашу “листричку”. Трос только возьмите, на всякий случай,” - предложил автору ролика провести эксперимент третий.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно итальянский антимонопольный орган начал расследование в отношении ряда производителей электромобилей. Власти подозревают компании в предоставлении недостоверной информации о реальных характеристиках электрокаров, в частности, о запасе хода и деградации аккумуляторов.

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