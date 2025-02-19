В Минске появился сервис мобильной зарядки электромобилей. Сколько за выезд?

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Опубликовано: 19.02.2025 10:53 , Обновлено: 19.02.2025

В Беларуси появился сервис, позволяющий подзарядить разрядившийся в дороге электромобиль или запустить электричку после длительного простоя. Зарядить можно любые электромобили, в том числе Tesla. Журналисты Telegraf.news изучили тарифы нового сервиса и узнали, сколько владельцам электричек придётся заплатить за выезд мобильной зарядной станции.

Пока услуга сервиса EV Expert доступна только в Минске и Минской области, а цены за вызов варьируются от 120 до 210 рублей в зависимости от цели вызова, длительности зарядки и мощности зарядной станции.

В сервисе рассказали, что выезд специалистов по Минску происходит в течении 5 минут после принятия заявки.

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by











«После звонка оператора, к вам отправится экипаж со всем необходимым оборудованием. Время пути экипажа не более 20 минут по Минску», - добавили в EV Expert.

Так, самая быстрая (и дешёвая) зарядка предполагает не более часа подзарядки аккумулятора. По сути, это даёт возможность владельцу электрички дотянуть до ближайшей стационарной станции зарядки электромобилей (скорость зарядки при этом составит 7 кВт в час).

Ранее журналисты Telegraf.news подробно писали о том, что электромобили уверенно завоёвывают рынок и слывут экологичной альтернативой традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Однако, учёные выяснили, что их владельцы наносят больший урон экологии, чем водители машин с бензиновым или дизельным двигателем. Как так получилось?

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