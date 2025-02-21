Теперь не самая дешёвая. Сеть Evika решила поднять цены на зарядку электромобилей

Опубликовано: 21.02.2025 13:01 , Обновлено: 21.02.2025

С 1 марта 2025 года «Белтелеком» решил повысить тарифы на зарядку электромобилей на своих станциях Evika для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые тарифы Evika:

Зарядка переменным током (AC) : 0,43 рубля за 1 кВт⋅ч для физических лиц; 0,36 рубля за 1 кВт⋅ч для юридических лиц.

: 0,43 рубля за 1 кВт⋅ч для физических лиц; 0,36 рубля за 1 кВт⋅ч для юридических лиц. Зарядка постоянным током (DC) : 0,56 рубля за 1 кВт⋅ч для физических лиц; 0,47 рубля за 1 кВт⋅ч для юридических лиц.

До повышения тарифов Evika считалась самой доступной сетью электрозаправок для белорусов (был единый тариф в 0,4 рубля). Однако с 1 марта стоимость зарядки для физических лиц на станциях Evika сравняется с тарифами других крупных сетей, таких как Malanka, BatteryFly и forEVo.

Evika — сеть электрозаправочных станций (ЭЗС), принадлежащая РУП «Белтелеком». Станции Evika расположены в крупных городах Беларуси и вдоль основных автомагистралей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, когда в последний раз повышали тарифы другие электрозаправки.

Malanka объявила о повышении цены подзарядки электромобилей. На сколько?