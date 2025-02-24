Итальянские власти обвинили BYD и Tesla во лжи относительно запаса хода электрокаров

Опубликовано: 24.02.2025 16:32 , Обновлено: 24.02.2025

Итальянский антимонопольный орган начал расследование в отношении ряда производителей электромобилей. Власти подозревают компании в предоставлении недостоверной информации о реальных характеристиках электрокаров, в частности, о запасе хода и деградации аккумуляторов.

Под прицел попали такие гиганты, как Tesla, BYD, Stellantis и Volkswagen. Следователи провели обыски в офисах этих компаний, изъяв документы, которые могут помочь установить, действительно ли производители вводили клиентов в заблуждение.

В официальном заявлении антимонопольного органа сказано, что обвинения касаются, в первую очередь, отсутствия чёткой информации о реальном запасе хода электромобилей, а также о факторах, которые могут его снизить (например, использование кондиционера или обогрева). В результате покупатели не могли быть уверены, соответствуют ли заявленные производителем характеристики действительности или же они предназначены лишь для приблизительного сравнения моделей.

Кроме того, потребителей могли вводить в заблуждение и относительно износа аккумуляторов. Зачастую отсутствовала ясная информация о том, как батареи теряют ёмкость при повседневном использовании и какие факторы могут ускорить этот процесс (например, частая быстрая зарядка или длительное хранение с полностью заряженной батареей).

Как сообщило агентство Reuters, на данный момент только концерн Stellantis заявил о сотрудничестве с итальянскими властями. BYD и Volkswagen отказались от комментариев, а Tesla вовсе не отреагировала на расследование.

Производителям грозят штрафы в размере от 5 тысяч до 10 миллионов евро.

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