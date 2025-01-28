Белорусы поднялись на 2 строки в рейтинге доступности бензина. Сколько литров могут купить на зарплату в Польше, РФ, Литве и Латвии?

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Опубликовано: 28.01.2025 15:09 , Обновлено: 28.01.2025

Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге доступности бензина для населения среди европейских стран, который ежегодно составляют эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг". Авторы рейтинга подсчитали, что на начало 2025 года белорусы на среднюю зарплату могут приобрести порядка 831,4 литра автомобильного топлива. Журналисты Telegraf.news посмотрели, как изменился этот показатель за год в Беларуси, а также соседних странах.

Составители рейтинга рассчитали, сколько литров автомобильного топлива могут купить жители европейских стран на среднестатистическую зарплату по ценам в этом конкретном государстве. По этому показателю Беларусь оказалась к началу 2025 года на 22-м месте из 32, то есть поднялась на две позиции за год.

Если в 2024 году, согласно расчётам российских специалистов, среднестатистический белорус мог купить на свою зарплату всего примерно 728,3 литра бензина, то в этом году - на 103,1 литра больше . При этом цена на автомобильное топливо в стране за это время выросла на 3,4%, то есть улучшение позиций в рейтинге обусловлено повышением средних зарплат.

Впрочем, и соседние с Беларусью страны за год изменили свои позиции. Неизменной осталась лишь позиция России - она на 15-й строчке. По данным аналитиков, в среднем россиянин на свою зарплату может приобрести на 78,6 литра больше, чем в прошло году - 1 242,6 литра бензина АИ-95 (в прошлом году - 1 164 литров).

Польша в рейтинге поднялась сразу на три строчки и теперь занимает 20-е место в рейтинге с показателем 892,3 литра. Отмечается, что это произошло в том числе из-за того, что средняя цена бензина АИ-95 в этой стране упала на 2,5% по сравнению с началом 2024 года (а на дизельное топливо - и вовсе на 3,1%).

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А вот Литва и Латвия , наоборот, опустились в рейтинге и оказались далеко позади Беларуси, хотя абсолютное количество топлива, которое могут приобрести на среднюю зарплату жители этих стран, также подросло за год:

Литва на 24-й строчке - 824,6 литра (было 760,3 литра),

Латвия на 27-й строчке – 696,1 литра (было 648,8 литра).

Инфографика РИА "Новости"

Отметим, что цены на автомобильное топливо в Беларуси остаются неизменными с прошлого лета. В последний раз, как сообщал Telegraf.news, государственный концерн “Белнефтехим” поднимал стоимость бензина АИ-100 белорусского производства 1 августа 2024 года - на три копейки. Последнее подорожание топлива, которое не относится к “премиальному” сегменту, и вовсе было 9 июля.

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А вот в соседней Польше в начале этого года цены на бензин неожиданно упали. Однако польские профильные автомобильные СМИ решили не радовать поляков оптимистичными прогнозами на фоне неожиданного падения цен на бензин на новогодние праздники. По мнению отраслевых экспертов, рост цен уже виден на горизонте.

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