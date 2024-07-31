"Белнефтехим" повысил цену на один из видов топлива на 3 копейки. Сколько будет стоить с 1 августа?

Опубликовано: 31.07.2024 18:13 , Обновлено: 31.07.2024

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 1 августа на три копейки вырастет цена на автобензин АИ-100 белорусского производства. Это топливо, как отметили в концерне, относится к "премиальному сегменту нефтепродуктов".

Как рассказали в “Белнефтехиме”, стоимость этого вида топлива формируется в соответствии с затратами на его производство, куда включены “более дорогие компоненты”. “С 1 августа 2024 года предельный уровень цены на автомобильный бензин АИ-100 на АЗС увеличится на 3 копейки”, - сказано на сайте концерна.

По состоянию на начало июля 2024 года АИ-100 продавали на заправках по цене 2,74 рубля. Соответственно, новая стоимость - 2,77 .

В “Белнефтехиме” заверили, что другие виды топлива подорожание не затронет, а потребители будут “в полном объеме” обеспечены всеми его видами.

Автобензин АИ-100 появился на белорусских заправках в 2019 году.

Ранее Telegraf.news рассказывал о поэтапном повышении цен на другие виды топлива. Последнее подорожание пришлось на 9 июля, за семь недель стоимость дизеля и бензина выросла на 3,5%.

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Также мы писали, что аналитики компании Picodi обновили свой ежегодный “индекс бензина”, подсчитав, сколько литров бензина в июне 2024 года могли купить жители стран Европы на среднюю зарплату. Беларусь, которая вошла в первую тройку рейтинга самого дешевого автомобильного топлива, оказалась на 28-й строчке индекса из 43 возможных.

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