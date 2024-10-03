«Ни о чём» или способ сэкономить? В TikTok поспорили о пользе скидочных карт на белорусских заправках

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Опубликовано: 03.10.2024 10:58 , Обновлено: 03.10.2024

Есть ли практическая польза от скидочных карт, которые предлагают оформить на белорусских заправках своим постоянным клиентам? Такой вопрос подняли пользователи видеоплатформы TikTok и, как водится, разделились на два лагеря. Одни считают, что, как и любая другая карта лояльности - это верный способ сэкономить, другие считают, что это "карты ни о чём". Рассмотрели аргументы обоих сторон.

Злободневный вопрос подняла на своём канале белоруска, которая постит видео под ником scorpiov. В качестве примера автор видео привела программу лояльности компании “Белоруснефть”, которая уже не первый год предлагает своим постоянным клиентам бесплатно оформить бонусную карту “Заправка”.

[info_b]Впрочем, аналогичные программы лояльности действуют и на АЗС других белорусских компаний, например, “Дзякуй” - в сети “А-100”, “Разам з намi” - в сети “Газпромнефть”. В большинстве случаев суть программы поощрения заключается в том, что за покупки на определённую сумму клиенту на виртуальный счёт начисляются баллы, которые в последующем можно перевести в реальные деньги и частично закрыть ими чек во время следующего визита на АЗС. [/info_b]

Например, на АЗС “Белоруснефти” один бонусный балл начисляется за каждый литр топлива, а каждый балл равняется 1 копейке. Если вы постоянно заправляетесь на АЗС этой компании, казалось бы, выгода для вас очевидна. Однако, в каждой программе лояльности есть свои ограничения. Например, “Белоруснефть” позволяет оплатить бонусами лишь половину стоимости покупки, причём далеко не за все товары.

Так, получить скидку в обмен на бонусы можно только на продукцию кафе компании и товары из их фирменного интернет-магазина. Именно первый вариант озвучивало большинство комментаторов под видео. Однако, автор видео отметила, что ассортимент придорожных кафе, как правило, составляет “вредный фастфуд”, поэтому выгоду, по её словам, ощутят лишь те, “кто хочет гастрит себе заработать”.

“Мне лично не нравится такая еда”, - решительно заявила автор ролика, отметив, что для тех, кто не покупает еду на заправках, пользы от карты АЗС, по сути, никакой нет.

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто похвалил “Белоруснефть” за “отличный кофе” и “вкуснейшие сэндвичи”, которые можно приобрести со скидкой по карте лояльности.

Однако, большинство зрителей посетовало на то, что раньше бонусные карты, действительно, давали ощутимое преимущество своим владельцам, поскольку давали возможность получить скидку на топливо. Сейчас же оплатить бонусами топливо возможности нет, утверждали комментаторы.

“Когда-то была скидка на топливо. Сейчас никакой пользы не вижу”, - написала одна из зрительниц.

Заметим, что это не совсем так. Для владельцев авто на газовом оборудовании на АЗС “Белоруснефти” уже год как действует дополнительная акция: предъявив карту “Заправка” можно получить скидку в 5 копеек с каждого литра газа. Данная акция действует до 31 декабря 2024 года.

Между тем, на АЗС некоторых других компаний, например, А-100 и Лукойл - обменять накопленные баллы можно в том числе и на скидку на топливо (формула перевода бонусных баллов в реальные рубли у каждой компании своя и сильно разнится).

Кстати, зрителей озвучили ещё как минимум два “полезных факта” о картах лояльности в целом - зимой пластиковые карты можно использовать вместо скребка, чтобы очистить замёрзшее стекло ото льда, а налоговой с их помощью проще “сводить дебет с кредитом” белорусских налогоплательщиков.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом видео в TikTok из категории “вы всю жизнь делали это не правильно”. На этот раз белорусский блогер показал, как “правильно” заправлять автомобиль на АЗС, чтобы не задерживать очередь.

«И вот тут начинается волшебство» — Белорусских водителей предупредили, что они «всю жизнь» заправлялись неправильно. Что ответили?