В Польше неожиданно упали цены на бензин. Сколько могут купить в сравнении с белорусами?

Опубликовано: 06.01.2025 11:41 , Обновлено: 06.01.2025

Польские профильные автомобильные СМИ решили не радовать поляков оптимистичными прогнозами на фоне неожиданного падения цен на бензин на новогодние праздники. По мнению отраслевых экспертов, рост цен уже виден на горизонте.

Начало нового года порадовало польских втомобилистов символическими скидками на заправках. Бензин с октановым числом 95 подешевел на 5 центов за литр и в среднем по стране стоил 5,99 злотых (5,08,BYN) за литр. В свою очередь, после снижения на 2 цента дизельное топливо стоит в среднем в 6,09 злотых (5,16 рублей) за литр. Автогаз подешевел на 1 грош и стоит в среднем 3,17 злотых (2,69 BYN) за литр.

Однако эксперты trojmiasto.pl уточнили, что новогодние скидки на АЗС появились за счет маржи операторов розничного рынка, которая – особенно в случае с дизелем – упала до минимального уровня. А это означает, что цены на топливо начнут расти в ближайшие дни.

Прогноз e-petrol.pl для розничного рынка топлива на вторую неделю января предполагает следующие диапазоны цен для отдельных видов топлива:

5,97-6,08 злотых за бензин с октановым числом E10 95,

6,08-6,19 злотых/л за дизельное топливо,

За газ 3,16-3,22 злотых/л.

Сколько бензина могут купить поляки и белорусы?

По данным Центрального статистического управления Польши (аналог белорусского Белстата), средняя зарплата поляков в третьем квартале 2024 года (последние актуальные данные) достигла 8161,62 злотых (6920 BYN). Таким образом, на среднюю зарплату жители Польши могли купить 1362 литра 95-го бензина.

В то же время, в Беларуси цены на топливо в два раза меньше:

АИ-92 обойдется в 2,34 рубля,

а АИ-95 и ДТ будут стоить 2,44 рубля.

По данным Белстата, средняя заработная плата в Беларуси в ноябре 2024 года была на уровне 2331,8 руб. А это значит, что в среднем в месяц белорусы могли купить 955 литров 95-го бензина.

Ранее Telegraf.news писал, что прокачку нефти по трубопроводу “Дружба” приостановили. Эту информацию 20 декабря подтвердили в концерне “Белнефтехим” и рассказали, как это отразилось на работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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