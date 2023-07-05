Белорусы бросились скупать квартиры в Минске. Выросший доллар не мешает?

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Опубликовано: 05.07.2023 09:22 , Обновлено: 05.07.2023

Рынок вторичной недвижимости в Беларуси в последнее время заметно активизировался - в июне в одном только Минске было совершено более 1,6 тыс. сделок купли-продаж квартир. Эксперты из белорусских агентств недвижимости рассказали, с чем это связано и как на рынок "вторички" влияет рост курса доллара.

По мнению заместителя начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрея Чернышева, складывающаяся сейчас ситуация аналогична 2018 году, который большинство аналитиков считают “золотым периодом” на рынке вторичного жилья.

В интервью порталу Realt.by специалист пояснил, что это связано с выгодными условиями кредитования (в июне 34% покупателей брали жильё в кредит) на фоне снижения ставки рефинансирования, а вот выросший курс доллара пока не оказывает влияние на цены на недвижимость.

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“Однако, согласно экономическим законам ставка рефинансирования при растущем долларе не может дальше снижаться. Даже больше: если курс будет расти на протяжении долгого времени, ставка рефинансирования может пойти вверх”, - пояснил Чернышев, подчеркнув, что сейчас, возможно, “самое благоприятное время для покупки квартиры”.

Такого же мнения придерживается управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Александр Гринман. По его словам, цены на “вторичку” поднимутся в случае, если курс доллара продолжит расти, а получить кредиты на жильё станет сложнее.

В свою очередь Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ Форте»спрогнозировала высокую активность рынка недвижимости, как минимум, в течение ближайших пары месяцев, “если не появятся стрессовые факторы”.

“Новостройки не падают в стоимости, поэтому у тех, кто имеет жилье в старых домах, есть возможность продать его по хорошей цене”, - пояснила специалист.

Белорусские банки начали снижать ставки по кредитам

Напомним, что после очередного понижения ставки рефинансирования, белорусские банки начали снижать ставки по кредитам. Это касается как потребительских кредитов, так и кредитов на недвижимость.

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