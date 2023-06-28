Белорусские банки начали снижать ставки по кредитам

Опубликовано: 28.06.2023 11:14 , Обновлено: 28.06.2023

Белорусские банки со среду, 28 июня, начали снижать ставки по кредитам, которые привязаны к значению ставки рефинансирования. Это связано с вступление в силу решения Национального банка Беларуси снизить размер этой процентной ставки на 0,25 процентных пункта.

Так, о соответствующем снижении размеров процентных ставок по розничным кредитам заявили в “Белагропромбанке”. В числе прочих банк снизил ставки по так называемым автокредитам, выдаваемым на покупку автомобилей марки Geely. Теперь ставки составляют от 7,25% до 12,5 % годовых (в зависимости от марки авто и периода действия ставки).

“Приорбанк” также заявил о снижении ставок, в частности, по электронному кредиту “Проще.net”, который можно оформить через интернет, она снижена до 14,6% годовых (как для действующих, так и для новых клиентов банка при оформлении на 2-5 лет).

В свою очередь “Банк БелВЭБ” объявил о снижении ставок по кредитам на покупку белорусских товаров. Теперь она составляет 10,5% (ставка рефинансирования + 0,75%).

Нацбанк Беларуси снова снизил ставку рефинансирования

Напомним, с 28 июня Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 9,75 до 9,5% годовых, (ставка по кредиту овернайт также снижена – с 10,75 до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,75 до 8,5% годовых). В Нацбанке также заявили о сохранении тенденции к замедлению инфляции и дали прогноз по годовому приросту потребительских цен. По мнению белорусских специалистов он по итогам года не превысит 5%.

Будет ли девальвация? В ЕАБР спрогнозировали, когда доллар в Беларуси перешагнет курс в 3 рубля. А что будет с ценами?

Вслед за Нацбанком свой прогноз озвучили и аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). По их мнению замедление роста потребительских цен в Беларуси стало “следствием административного регулирования цен” и налаживания цепочек поставок импорта, а также снижения инфляционных ожиданий. Однако, к концу года, по прогнозу ЕАБР, инфляция всё-таки вырастет - до 7,8%, а в следующем году и вовсе достигнет 8,2%.