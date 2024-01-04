В ГТК рассказали, сколько белорусам придется доплатить на границе за бутылки элитного алкоголя

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Опубликовано: 04.01.2024 12:39 , Обновлено: 04.01.2024

В Государственном Таможенном Комитете Беларуси (ГТК) рассказали, что белорусы обязаны при провозе бутылок с алкоголем выше нормы оплатить пошлину. И на примере рома Bacardi показали, во сколько это обойдется.

“Рассчитаем таможенные платежи за приобретенные за границей 8 бутылок рома Bacardi, каждая по 0,5 л. Превышение количественной нормы составляет 1 л (0,5 л * 8 – 3 л)”, - поделились своими расчетами в ГТК.

[info_b]Всего в Беларусь можно привезти в личном багаже без уплаты пошлины не более 3 литров алкоголя, сигарет — 200 (либо 50 сигар (сигарилл), либо 250 граммов табака). И, разумеется, запрещен ввоз алкоголя и табачной продукции лицам младше 18 лет, сообщили в МИД Беларуси. Более 5 литров алкоголя таможня вообще не пропустит, уверяют в ведомстве. [/info_b]

Таким образом, за 8 бутылок рома белорусам придется доплатить:

таможенный сбор = 10 рублей;

таможенная пошлина = 1л * 10 EUR * 3,4680 (курс евро) = 34,68 рублей;

Всего выходит: 34,68+10 = 44,68 рублей .

С другими видами лишнего алкоголя поступят также. Какой есть выход? Как минимум два. Первый - не превышать норму. Второй - ехать с кем-то, ведь норма распространяется на одного совершеннолетнего. А значит у семейной пары, например, есть возможность привезти в Беларуси в два раза больше алкоголя без пошлины.

Ранее Телеграф писал, что Таможенный комитет Беларуси 19 декабря сообщил, что белорусы имеют право получить по почте, например, из зарубежных интернет-магазинов многие бытовые устройства, например, телевизоры или смартфоны. Но есть ограничения на количество. А что будет, если его превысить? Таможня рассказала, сколько телевизоров в год могут купить белорусы за границей. А смартфонов?

Кстати, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить ещё на полгода действие установленных лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа. Лимит в 1000 евро будет действовать в Беларуси как минимум до 1 апреля 2024 года. Но алкоголя это не касается.

Белорусам продлили на полгода лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы в 1000 евро