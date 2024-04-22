ГТК изменил график работы некоторых пунктов таможенного оформления. Сколько круглосуточных решили оставить с 1 мая?

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Опубликовано: 22.04.2024 10:07 , Обновлено: 22.04.2024

Согласно постановлению Государственного таможенного комитета Беларуси, с 1 мая планируется сократить количество республиканских ПТО, которые работают круглосуточно. Теперь у них будет новый график.

Так, в регионе деятельности Брестской таможни пообещали оставить 5 пунктов таможенного оформления (в т.ч. “Варшавский мост” и “Козловичи”), которые будут работать 24/7. Ожидается, что у остальных ПТО изменится график (например, с 9:00 до 18:00, как в “Домачёво”), или же они будут работать “по заявке заинтересованных лиц”.

На территории Гродненской региональной таможни круглосуточный режим сохранили для 8 ПТО, включая “Бенякони-1”, “Брузги-1” и “Брузги-2”, “Каменный Лог” и “Котловку”, передаёт “Экономическая газета”.

В таком же режиме будут по-прежнему работать ПТО в аэропорте “Минск-2” и в Молодечно, которые относятся к Минской региональной таможне.

[info_b]Полный список ПТО и график работы можно посмотреть в официальном постановлении Государственного таможенного комитета Беларуси, то есть здесь.[/info_b]

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