Беспошлинный лимит посылок в Беларусь снизили с 1000 до 200 евро - ГТК

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Опубликовано: 26.03.2024 20:09 , Обновлено: 26.03.2024

Таможенные органы Беларуси сообщили об уменьшении вдвое норм беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля 2024 года.

Согласно информации на сайте белорусской таможни, с 00:00 1 апреля 2024 года нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составят:

500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом,

и в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом, 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.

Для товаров, ввозимых воздушным транспортом, норму оставили прежней: это 10 тыс. евро и 50 кг .

Напомним, согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года, до 1 апреля 2024-го установили нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, а также в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физлиц, в размере 1000 евро и 31 кг.

К слову, этот порог установили еще в марте 2022 года, позднее его действие продлевали. Сейчас у Совета ЕЭК еще есть время, чтобы и в этот раз пролонгировать действие решения.

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