Белорусский блогер опубликовал вакансию "личного ассистента" с 50 обязанностями. Какую зарплату пообещал?

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Опубликовано: 24.02.2025 17:51 , Обновлено: 24.02.2025

Белорусский блогер и, как он себя сам называет, "наставник по бизнесу" Александр Матвейчев опубликовал вакансию "личного ассистента". Обязанностей у этого сотрудника немало - целых 50, среди них - бронирование столиков в ресторанах, записи на приемы к врачам, разбор гардероба и не только. Журналист Telegraf.news посмотрел, какую зарплату пообещал платить бизнесмен.

В информации опубликованной на сервисе rabota.by вакансии [link href=“https://rabota.by/vacancy/117268567?from=share_android” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link], что работа на полную занятость по графику 5/2. Формат удаленный, гибридный или разъездной. Зарплата - от 1500 до 3000 рублей на руки.

Скриншот: rabota.by

Обязанности личного ассистента разделены на 7 блоков: “Личные поручения”, “Поддержка семьи”, “Организация поездок”, “Организация мероприятий”, “Административные задачи”, “Коммуникация и координация”, “Работа с соцсетями”.

Александр Матвейчев / Фото: probusiness.io

Вот некоторые из обязанностей:

поиск и покупка билетов на концерты, спектакли, спортивные события,

организация доставки подарков (цветы, сувениры, персонализированные подарки, книги и т. д.),

контроль здоровья всех членов семьи (запись к врачам, организация обследований),

разбор гардероба, организация хранения, подбор новых вещей, сбор чемодана перед вылетом,

организация свиданий (поиск локации, выбор подарков, бронирование ресторана), согласование мест с супругой,

оплата коммунальных услуг, квитанций, интернета,

оформление виз, страховок, документов для поездки,

возможные командировки и сопровождение на мероприятиях,

ведение финансового учета (фиксация расходов, анализ и оптимизация затрат),

контроль за выполнением задач третьими лицами (ремонт, доставка, подрядчики),

взаимодействие с участниками менторских групп (ведение чатов, сбор обратной связи, организация домашних заданий).

Со всеми 50 обязанностями личного ассистента Матвейчева можно ознакомиться на скриншотах ниже.

Скриншот: rabota.by

Скриншот: rabota.by

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Скриншот: rabota.by

Скриншот: rabota.by

Скриншот: rabota.by

Требований к кандидату на должность - больше 10. Это в том числе:

опыт работы от трех до шести лет,

юридическая грамотность,

“проактивность: предвосхищать задачи, а не ждать инструкций”,

готовность к ненормированному графику и командировкам,

владение iPhone и умение пользоваться ChatGPT для решения задач,

умение вести диалог с подрядчиками, искать компромиссы,

владение Excel/Google Sheets для ведения отчетности.

Работодатель пообещал предоставить служебную SIM-карту, доступ к платной версии чат-бота ChatGPT, оплату такси, “поддержку и заботу”, возможность посещать конференции и образовательные мероприятия и пр.

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“Главная цель - повышать эффективность жизни Александра и делать ее еще лучше”, - добавили в описании вакансии.

[info_b]Александр Матвейчев является собственником компании Pnevmoteh, которая продает компрессорный, пневматический, строительный инструмент и оборудование. В своем аккаунте Instagram он назвал себя “ментором” и “наставником по бизнесу” с соответствующими курсами. [/info_b]

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