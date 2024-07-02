"Спартак" объявил скидки до 40% на шоколад, конфеты, печенье и не только. Где белорусам выгодно закупиться?

Опубликовано: 02.07.2024 13:47 , Обновлено: 05.07.2024

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% на большой перечень продукции: конфеты, шоколад, печенье, вафли, батончики, нугу, карамель. Акция будет действовать весь июль, но только в фирменных магазинах производителя.

Так, на 40% “Спартак” снизил стоимость конфет Smile Time black и со вкусом шоколада. На 35% дешевле запланировали продавать батончики-мюсли «Злаки с черникой» и «Злаки с фундуком». А на шоколад «Спартак» молочный с попкорном - скидка 33% .

Вот продукция, стоимость которой снизили на 30% :

конфеты Viva Colour со сливочным вкусом,

конфеты Viva Colour со вкусом ореха,

конфеты Viva Colour со вкусом тирамису,

шоколад «Спартак» горький с апельсином.

Скидку 27% сделали на печенье «Постное», печенье «Постное» с кунжутом и льном, также «Постное», но с семечками подсолнечника и льном, а еще на глазированные конфеты Za Spartak (вкус “тоффи с печеньем”).

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Кроме того, “Спартак” на 25% снизил стоимость подарочного набора шоколадных конфет «Ассорти Milk», на 23% - карамели с ароматом мяты и вкусом барбариса. На 21% упала стоимость печенья “Буренушка” (вкусы “топленое молоко” и “сливки”), на 20% - вафель “Черноморские”, частично глазированного фруктового батончика Za Spartak, белого и молочного шоколада «Импрессо», молочного пористого шоколада Za Sрartak и не только.

[info_b]Это не все акционные предложения от “Спартака” на июль. Полный перечень сладостей со скидками разместили на сайте производителя.[/info_b]

К слову, в компании предупредили, что количество товара ограничено.

Ранее Telegraf.news сообщал о скидке 25% на молочный шоколад Milk lux с фундуком от “Спартака”. Цену снизили также в фирменных магазинах производителя.

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