"Коммунарка" объявила "горячие скидки" до 50% на шоколад и конфеты в июле. Где белорусам купить по акции?

Опубликовано: 10.07.2024 20:33 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Коммунарка" сообщила о скидках от 20 до 50% на свою продукцию: подарочные наборы конфет, шоколад, батончики и не только. Акция будет действовать весь июль.

Как передали в концерне “Белгоспищепром”, “горячие цены” установили только в фирменных магазинах “Коммунарки”. Вот полный список акционной продукции:

набор конфет “Вечерний Минск”, 240 г - 8,99 рубля (без скидки - 15,51),

набор конфет “От Коммунарки с любовью”, 280 г - 9,99 рубля (не на акции - 12,05 рубля),

батончик “Зарядись” (карамель, попкорн), 50 г - 0,99 (без скидки - 1,28 рубля),

неглазированные конфеты “Муренка”, 1 кг - 6,99 (обычная цена - 11,63),

конфеты “Белорусские дары с клюквой” и “Белорусские дары с черной смородиной”, 1 кг - 11,99 рубля (не на акции - 14,26),

конфеты Grand Souffle (яблоко-банан), 1 кг - 8,99 (без скидки - 12,91),

молочный шоколад Lucky Chucky, 100 г - 1,99 рубля (обычная цена - 2,76),

шоколад “Любимая Аленка”, 100 г - 2,79 (не на акции - 3,36 рубля),

шоколад Milk (нуга с черносливом), 80 г - 1,49 (без скидки - 2,06),

вафельные конфеты “Трюфельные”, 1 кг - 16,99 рубля (обычная стоимость - 20,29),

конфеты “Грильяж с арахисом”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 19,04 рубля),

конфеты “Березка”, 1 кг - 12,99 (без скидки - 15,48),

конфеты “Кузнечик”, 1 кг - 14,99 рубля (обычная цена - 18,85),

конфеты “Мон Желюр” со вкусом винограда, 1 кг - 9,99 (не на акции - 12,05 рубля),

конфеты “Беловежская пуща” с клюквенным пюре и с яблочным пюре, 1 кг - 14,99 рубля (без скидки - 18,85),

конфеты “Мистерия вкуса” с ароматом апельсина и малины и “Шокомелька”, 1 кг - 9,99 рубля (обычная стоимость - 12,05),

конфеты Lucky Chucky с фундуком и с солеными орешками, 1 кг - 11,99 (не на акции - 13,94 рубля).

Производитель предупредил, что количество товара ограничено.

Ранее Telegraf.news рассказывал о летних скидках до 40% от кондитерской фабрики “Спартак”. У этого производителя акция действует весь июль на конфеты, шоколад, печенье, вафли, батончики, нугу, карамель. Как и “Коммунарка”, цены “Спартак” снизил только в фирменных магазинах.

«Спартак» объявил скидки до 40% на шоколад, конфеты, печенье и не только. Где белорусам выгодно закупиться?

Но не стоит забывать, что лето - сезон шашлыков. Белорусские торговые сети - “Евроопт”, “Корона”, “Соседи”, Green - объявили акции на свинину, куриное мясо, колбаски, сало и не только. К примеру, в “Короне” до 12 июля шашлык из свинины с майонезом (полуфабрикат) продается со скидкой 25% по цене 13,42 рубля за килограмм, а колбаски из птицы в оболочке — за 10,88 рубля (скидка 20%). В гипермаркетах “Евроопт” акционные предложения действуют по 21 июля.

Торговые сети в Беларуси обрушили цены на свинину, колбаски и курятину. А где успеть взять креветки по 17 рублей?