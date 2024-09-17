Белорусские магазины снизили цены на колбасы, сардельки и сосиски до 29%. Где выгодно купить сервелат, а где - докторскую?
Белорусские торговые сети решили порадовать своих покупателей скидками на популярные мясные изделия - колбасы, сардельки, сосиски. Посмотрели, где можно купить варено-копченую колбасу со скидкой в 22%, а где предложили кило сарделек за 6,89 рубля.
Edostavka
Вот какие скидки на колбасу, сосиски и сардельки сделали в сервисе Edostavka:
- Колбаса варено-копченая «Сервелат пражский», высший сорт, 1 кг - 13,29 рубля (-22%).
- Колбаса полукопченая «Дымлянка», высший сорт, 1 кг - 18,99 рубля (-12%).
- Колбаса сырокопченая «Иней» салями, полусухая, 100 г - 4,99 (-15%).
- Колбаса сыровяленая «Клюковка», высший сорт, 1 кг - 24,99 (-15%).
- Колбаса варено-копченая «Губернская» из мяса индейки, высший сорт, 1 кг - 16,99 (-20%).
- Колбаса вареная «Докторская новая», высший сорт, 400 г - 3,99 (-12%).
- Сардельки «Говяжьи», высший сорт, 1 кг - 7,29 (-18%).
- Сардельки «Сочные», высший сорт, 1 кг - 6,89 (-13%).
- Сардельки «Ароматные с сыром новые», высший сорт, 1 кг - 10,99 (-13%).
- Сосиски вареные «Останкинские лайн», высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля (-18%).
- Сосиски “ЕЎ&ЕЎ” для гриля, высший сорт, 670 г - 8,99 (-17%).
- Сосиски вареные «Аппетитные» из мяса индейки, 1 кг - 6,99 (-29%).
“Гиппо”
А вот какие цены на эту продукцию мы нашли в интернет-магазине торговой сети “Гиппо”:
- колбаса салями “Карпатская” из мяса птицы сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 22,99 рубля (-10%),
- колбаса “Купеческая с сыром” варено-копченая, высший сорт, 380 г - 5,29 (-7%),
- колбаса “Обеденная” полукопченая, 1 кг - 8,89 рубля (-9%),
- сардельки “Нежные аппетитные”, 1 кг - 10,39 (-10%).
“Соседи”
В магазинах сети “Соседи” установили по 24 сентября следующие скидки на колбасу, сосиски и сардельки:
- Сервелат “Новый гродненский” варено-копченый, 1 кг - 13,59 рубля (-12%).
- Колбаса вареная “Мортаделла”, высший сорт, 1 кг - 9,49 (-10%).
- Колбаса “Княжеская” сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 23,99 рубля (-12%).
- Сосиски “Волковысские” с сыром, высший сорт, 1 кг - 10,49 (-12%).
- Сардельки “Домашние”, высший сорт, 1 кг - 9,99 (-12%).
- Колбаса “Курортная” полукопченая, 1 кг - 7,59 (-11%).
- Колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 1 кг - 8,99 (-15%).
- Сервелат “Австрийский гранд” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 13,99 (-11%).
- Сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 280 г - 2,89 (-11%).
- Колбаса вареная “Мортаделла”, высший сорт, 390 г - 3,69 (-13%).
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“Санта”
А вот что на акции в магазинах сети “Санта”:
- сосиски “Мишутка детские”, высший сорт, 680 г - 8,19 рубля,
- колбаса вареная “Молочная”, высший сорт, 400 г - 3,69 ,
- колбаска “Чесноковая классик” вареная, 1 кг - 7,99 ,
- колбаса Super Mini вареная, высший сорт, 250 г - 2,39 ,
- сервелат “Финский” варено-копченый, высший сорт, 410 г - 7,29 рубля.
“Корона”
Скидками своих покупателе решила порадовать также сеть “Корона”. Вот какие предложения действуют по 30 сентября:
- Колбаса “Мортаделла” вареная, 1 кг - 8,88 рубля.
- Колбаса “Ореховая” салями из мяса, 220 г - 2,88 .
- Колбаса “Дымница”, 1 кг - 14,85 .
- Колбаса салями “Итальянская” и “Пеперони”, 90 г - 4,27 .
- Колбаса “Мясной сюрприз”, 1 кг - 27,07 .
- Колбаска “Валенсия” мясная, 1 кг - 22,94 .
- Сосиски “Докторские особые” вареные, 1 кг - 9,77 .
- Шпикачки “Купеческие” мясные, 1 кг - 7,65 .
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“Алми”
В супермаркетах и универсамах “Алми” установили по 22 сентября “топ-цены” на колбасу “Карпатскую” (салями сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 21,99 рубля) и колбасу “Сервелат Пражский” (варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 11,99 ). По 30 сентября в супермаркетах этой торговой сети действует скидка на:
- сервелат “Волковысский классик” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 16,29 рубля,
- колбасу “Австрийская новая” варено-копченую, высший сорт, 650 г - 7,59 ,
- колбасу “Дымница” полукопченую, высший сорт, 1 кг - 14,99 ,
- колбаску “Валенсия” сыровяленую, высший сорт, 1 кг - 22,99 ,
- колбаску “Чесноковую классик” вареную, 1 кг - 7,99 ,
- колбасу “Лакомая” вареную, высший сорт, 1 кг - 4,99 ,
- колбасу “Молочная новая” вареную, 580 г - 5,49 ,
- колбасу “Столичная” вареную, высший сорт, 1 кг - 9,99 ,
- сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 1 кг - 8,99 ,
- сосиски “С телятиной” вареные, высший сорт, 1 кг - 8,59 ,
- сардельки “Фуршетные” вареные, высший сорт, 1 кг - 10,99 ,
- сосиски “Останкинские лайн” вареные, высший сорт, 280 г - 2,79 .
“Грошык”
В дискаунтерах “Грошык” по 29 сентября снизили стоимость следующих колбас и сарделек:
- Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля.
- Колбаса “Копченая на дровах”, высший сорт, 420 г - 8,99 .
- Колбаса сырокопченая “Оригинальная европейская”, высший сорт, 1 кг - 20,99 .
- Сардельки “Говяжьи премиум”, высший сорт, 1 кг - 6,89 рубля.
Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила ежемесячное снижение цен в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли — всего 42 позиции. Посмотрели, на какой набор конфет — скидка 54%, а на какие батончики — 53%.
До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь