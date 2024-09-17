Белорусские магазины снизили цены на колбасы, сардельки и сосиски до 29%. Где выгодно купить сервелат, а где - докторскую?

Опубликовано: 17.09.2024 17:19 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские торговые сети решили порадовать своих покупателей скидками на популярные мясные изделия - колбасы, сардельки, сосиски. Посмотрели, где можно купить варено-копченую колбасу со скидкой в 22%, а где предложили кило сарделек за 6,89 рубля.

Edostavka

Вот какие скидки на колбасу, сосиски и сардельки сделали в сервисе Edostavka:

Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат праж­ский», выс­ший сорт, 1 кг - 13,29 рубля (-22%). Кол­ба­са по­лу­коп­че­ная «Дым­лян­ка», высший сорт, 1 кг - 18,99 рубля (-12%). Кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Иней» салями, по­лу­су­хая, 100 г - 4,99 (-15%). Кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Клю­ков­ка», высший сорт, 1 кг - 24,99 (-15%). Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Гу­берн­ска­я» из мяса ин­дей­ки, высший сорт, 1 кг - 16,99 (-20%). Кол­ба­са ва­ре­ная «Д­ок­тор­ская новая», высший сорт, 400 г - 3,99 (-12%). Сар­дель­ки «Го­вя­жьи», высший сорт, 1 кг - 7,29 (-18%). Сар­дель­ки «Соч­ны­е», высший сорт, 1 кг - 6,89 (-13%). Сар­дель­ки «А­ро­мат­ные с сыром новые», высший сорт, 1 кг - 10,99 (-13%). Со­сис­ки ва­ре­ные «О­стан­кин­ские лайн», высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля (-18%). Со­сис­ки “ЕЎ&ЕЎ” для гриля, выс­ший сорт, 670 г - 8,99 (-17%). Со­сис­ки ва­ре­ные «Аппе­тит­ны­е» из мяса индейки, 1 кг - 6,99 (-29%).

“Гиппо”

А вот какие цены на эту продукцию мы нашли в интернет-магазине торговой сети “Гиппо”:

колбаса салями “Карпатская” из мяса птицы сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 22,99 рубля (-10%),

рубля (-10%), колбаса “Купеческая с сыром” варено-копченая, высший сорт, 380 г - 5,29 (-7%),

(-7%), колбаса “Обеденная” полукопченая, 1 кг - 8,89 рубля (-9%),

рубля (-9%), сардельки “Нежные аппетитные”, 1 кг - 10,39 (-10%).

“Соседи”

В магазинах сети “Соседи” установили по 24 сентября следующие скидки на колбасу, сосиски и сардельки:

Сервелат “Новый гродненский” варено-копченый, 1 кг - 13,59 рубля (-12%). Колбаса вареная “Мортаделла”, высший сорт, 1 кг - 9,49 (-10%). Колбаса “Княжеская” сыровяленая, высший сорт, 1 кг - 23,99 рубля (-12%). Сосиски “Волковысские” с сыром, высший сорт, 1 кг - 10,49 (-12%). Сардельки “Домашние”, высший сорт, 1 кг - 9,99 (-12%). Колбаса “Курортная” полукопченая, 1 кг - 7,59 (-11%). Колбаса вареная “Гродненская” с телятиной, высший сорт, 1 кг - 8,99 (-15%). Сервелат “Австрийский гранд” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 13,99 (-11%). Сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 280 г - 2,89 (-11%). Колбаса вареная “Мортаделла”, высший сорт, 390 г - 3,69 (-13%).

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“Санта”

А вот что на акции в магазинах сети “Санта”:

сосиски “Мишутка детские”, высший сорт, 680 г - 8,19 рубля,

рубля, колбаса вареная “Молочная”, высший сорт, 400 г - 3,69 ,

, колбаска “Чесноковая классик” вареная, 1 кг - 7,99 ,

, колбаса Super Mini вареная, высший сорт, 250 г - 2,39 ,

, сервелат “Финский” варено-копченый, высший сорт, 410 г - 7,29 рубля.

“Корона”

Скидками своих покупателе решила порадовать также сеть “Корона”. Вот какие предложения действуют по 30 сентября:

Колбаса “Мортаделла” вареная, 1 кг - 8,88 рубля. Колбаса “Ореховая” салями из мяса, 220 г - 2,88 . Колбаса “Дымница”, 1 кг - 14,85 . Колбаса салями “Итальянская” и “Пеперони”, 90 г - 4,27 . Колбаса “Мясной сюрприз”, 1 кг - 27,07 . Колбаска “Валенсия” мясная, 1 кг - 22,94 . Сосиски “Докторские особые” вареные, 1 кг - 9,77 . Шпикачки “Купеческие” мясные, 1 кг - 7,65 .

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“Алми”

В супермаркетах и универсамах “Алми” установили по 22 сентября “топ-цены” на колбасу “Карпатскую” (салями сырокопченая, высший сорт, 1 кг - 21,99 рубля) и колбасу “Сервелат Пражский” (варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 11,99 ). По 30 сентября в супермаркетах этой торговой сети действует скидка на:

сервелат “Волковысский классик” варено-копченый, высший сорт, 1 кг - 16,29 рубля,

рубля, колбасу “Австрийская новая” варено-копченую, высший сорт, 650 г - 7,59 ,

, колбасу “Дымница” полукопченую, высший сорт, 1 кг - 14,99 ,

, колбаску “Валенсия” сыровяленую, высший сорт, 1 кг - 22,99 ,

, колбаску “Чесноковую классик” вареную, 1 кг - 7,99 ,

, колбасу “Лакомая” вареную, высший сорт, 1 кг - 4,99 ,

, колбасу “Молочная новая” вареную, 580 г - 5,49 ,

, колбасу “Столичная” вареную, высший сорт, 1 кг - 9,99 ,

, сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 1 кг - 8,99 ,

, сосиски “С телятиной” вареные, высший сорт, 1 кг - 8,59 ,

, сардельки “Фуршетные” вареные, высший сорт, 1 кг - 10,99 ,

, сосиски “Останкинские лайн” вареные, высший сорт, 280 г - 2,79 .

“Грошык”

В дискаунтерах “Грошык” по 29 сентября снизили стоимость следующих колбас и сарделек:

Колбаса вареная “Мортаделла новая”, высший сорт, 1 кг - 8,99 рубля. Колбаса “Копченая на дровах”, высший сорт, 420 г - 8,99 . Колбаса сырокопченая “Оригинальная европейская”, высший сорт, 1 кг - 20,99 . Сардельки “Говяжьи премиум”, высший сорт, 1 кг - 6,89 рубля.

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила ежемесячное снижение цен в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли — всего 42 позиции. Посмотрели, на какой набор конфет — скидка 54%, а на какие батончики — 53%.

До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь