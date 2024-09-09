Белорусам предложили скидки до 40% на 85 видов шоколада, конфет, печенья и других сладостей. Где закупиться?
Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, карамель, печенье, батончики. Всего 85 товаров.
Акция действует по 29 сентября во всех фирменных магазинах производителя. Скидку 10% сделали на карамель «Рачки с арахисом», 13% - на глазированный батончик-нугу «Спартак» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком (50 г). Вот на какие сладости цены снизили на 15% :
- Печенье «Спартак» с изюмом.
- Печенье «Славяночка», 100 г.
- Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом.
- Шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г.
- Шоколад горький «Полярный», 85 г.
- Шоколад темный «Цирк», 85 г.
- Шоколад молочный «Веселые ребята», 85 г.
- Батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г.
- Батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г.
- Батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г.
На 16% упала стоимость карамели “Клубника со сливками” (150 г), на 19% - карамели “Слива”. Вот на что скидка 17% в фирменных магазинах “Спартака” в сентябре:
- карамель «Озорная вишня», 150 г,
- карамель «Клубника со сливками»,
- карамель «Коньячная»,
- конфеты «Лунария» (вкус пломбира и шоколада),
- конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус),
- конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом.
На 18% производитель снизил цену карамели «Озорная вишня», карамели «Коньячная» (150 г), печенья «Летняя рапсодия», печенья со вкусом лимона. На этот товар действует скидка 20% :
- Карамель «Груша».
- Карамель «Крабовые шейки».
- Карамель «Гомельская».
- Печенье «К чаю», 100 г.
- Печенье «Сахарное», 100 г.
- Печенье «Спартак» с дробленым арахисом.
- Печенье со вкусом лимона, 90 г.
- Печенье «Весенняя рапсодия».
- Печенье «Весенняя рапсодия», 300 г.
- Печенье «К чаю», 100 г.
- Конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом.
- Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark», 169 г.
- Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г.
- Печенье «Мария».
- Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г.
- Шоколад «Спартак горький элитный 90%», 95 г.
- Шоколад молочный с начинкой MilX, 180 г.
- Фруктовый батончик Za Spartak частично глазированный, 42 г.
На 21% упала стоимость печенья “Буренушка” со вкусом топленого молока и печенья “Буренушка” со вкусом сливок, на 22% - молочного шоколада “Спартак” с изюмом (90 г) и печенья “Спартак”.
На эти сладости - скидка 23% :
- карамель со вкусом барбариса,
- конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом, 250 г,
- шоколад «Спартак» горький с имбирем и лимоном, 95 г,
- шоколад «Спартак горький элитный», 85 г (крафт),
- шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г,
- глазированный батончик-нуга «Спартак» с мягкой карамелью и какао, 48 г.
Белорусские магазины обрушили цены до 42% на кофе, сахар и чай
А на эти - 24% :
- Печенье «Шахматное», 100 г.
- Шоколад «Молочный», 85 г (крафт).
- Шоколад пористый молочный Za Spartak 55%, 70 г.
Вот на какую продукцию цены упали на 25% :
- печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями,
- печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями, 150 г,
- вафли «Черноморские»,
- вафли «Черноморские», 216 г,
- печенье «ПечеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г,
- шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г,
- шоколад молочный MilX с дробленым фундуком, 90 г,
- конфеты глазированные Za Spartak тоффи с печеньем,
- шоколад «Спартак» горький с малиной и дробленым фундуком, 95 г.
“Спартак” снизил стоимость карамели со вкусом барбариса (200 г) на 26% , печенья “Постное” (220 г), “Постное” с кунжутом и льном (220 г) и “Постное” с семечками подсолнечника и льном (тоже 220 г) - на 27% , шоколада пористого “Сливочный” (70 г) - на 28% , шоколада “Молочный” (95 г и 85 г) - на 29% .
Вот на какие сладости объявили скидку 30% :
- Конфеты Viva Colour со сливочным вкусом, 140 г.
- Конфеты Viva Colour со вкусом ореха, 140 г.
- Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г.
- Шоколад «Импрессо» темный и белый, 200 г.
- Шоколад «Спартак горький элитный», 95 г.
- Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с черникой», 27 г.
- Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с фундуком», 27 г.
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Самые большие скидки “Спартак” установил на следующую свою продукцию:
- шоколад «Спартак горький элитный», 85 г - 31% ,
- шоколад «Спартак» горький с апельсином, 95 г - 33% ,
- шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 36% ,
- шоколад горький «Импрессо» с начинкой пралине, 200 г - 38% ,
- шоколад горький «Импрессо» с кофейной начинкой, 200 г - 38% ,
- шоколад горький «Импрессо» с трюфельной начинкой, 200 г - 40% .
Скидки “Коммунарки”
Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила ежемесячное снижение цен до 54% в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли — всего 42 позиции. Как и у “Спартака”, акция действует только в фирменных магазинах производителя.
Так, за 8,99 рубля со скидкой 54% продается набор конфет «Вечерний Минск» (240 г), за 12,39 рубля со скидкой 52% - конфеты «Столичные» с какао (1 кг). Цену на батончики «Зарядись Mini» с соленой карамелью снизили на 53% (1 кг - 14,99 рубля), стоимость конфет «Шокомелька» - на 34% (1 кг - 9,99).
До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь