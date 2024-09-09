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Белорусам предложили скидки до 40% на 85 видов шоколада, конфет, печенья и других сладостей. Где закупиться?

Белорусам предложили скидки до 40% на 85 видов шоколада, конфет, печенья и других сладостей. Где закупиться?
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Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, карамель, печенье, батончики. Всего 85 товаров.

Акция действует по 29 сентября во всех фирменных магазинах производителя. Скидку 10% сделали на карамель «Рачки с арахисом», 13% - на глазированный батончик-нугу «Спартак» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком (50 г). Вот на какие сладости цены снизили на 15% :

  1. Печенье «Спартак» с изюмом.
  2. Печенье «Славяночка», 100 г.
  3. Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом.
  4. Шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г.
  5. Шоколад горький «Полярный», 85 г.
  6. Шоколад темный «Цирк», 85 г.
  7. Шоколад молочный «Веселые ребята», 85 г.
  8. Батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г.
  9. Батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г.
  10. Батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г.

На 16% упала стоимость карамели “Клубника со сливками” (150 г), на 19% - карамели “Слива”. Вот на что скидка 17% в фирменных магазинах “Спартака” в сентябре:

  • карамель «Озорная вишня», 150 г,
  • карамель «Клубника со сливками»,
  • карамель «Коньячная»,
  • конфеты «Лунария» (вкус пломбира и шоколада),
  • конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус),
  • конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом.

На 18% производитель снизил цену карамели «Озорная вишня», карамели «Коньячная» (150 г), печенья «Летняя рапсодия», печенья со вкусом лимона. На этот товар действует скидка 20% :

  1. Карамель «Груша».
  2. Карамель «Крабовые шейки».
  3. Карамель «Гомельская».
  4. Печенье «К чаю», 100 г.
  5. Печенье «Сахарное», 100 г.
  6. Печенье «Спартак» с дробленым арахисом.
  7. Печенье со вкусом лимона, 90 г.
  8. Печенье «Весенняя рапсодия».
  9. Печенье «Весенняя рапсодия», 300 г.
  10. Печенье «К чаю», 100 г.
  11. Конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом.
  12. Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark», 169 г.
  13. Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г.
  14. Печенье «Мария».
  15. Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г.
  16. Шоколад «Спартак горький элитный 90%», 95 г.
  17. Шоколад молочный с начинкой MilX, 180 г.
  18. Фруктовый батончик Za Spartak частично глазированный, 42 г.

На 21% упала стоимость печенья “Буренушка” со вкусом топленого молока и печенья “Буренушка” со вкусом сливок, на 22% - молочного шоколада “Спартак” с изюмом (90 г) и печенья “Спартак”.

На эти сладости - скидка  23% :

  • карамель со вкусом барбариса,
  • конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом, 250 г,
  • шоколад «Спартак» горький с имбирем и лимоном, 95 г,
  • шоколад «Спартак горький элитный», 85 г (крафт),
  • шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г,
  • глазированный батончик-нуга «Спартак» с мягкой карамелью и какао, 48 г.

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А на эти - 24% :

  1. Печенье «Шахматное», 100 г.
  2. Шоколад «Молочный», 85 г (крафт).
  3. Шоколад пористый молочный Za Spartak 55%, 70 г.

Вот на какую продукцию цены упали на 25% :

  • печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями,
  • печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями, 150 г,
  • вафли «Черноморские»,
  • вафли «Черноморские», 216 г,
  • печенье «ПечеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г,
  • шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г,
  • шоколад молочный MilX с дробленым фундуком, 90 г,
  • конфеты глазированные Za Spartak тоффи с печеньем,
  • шоколад «Спартак» горький с малиной и дробленым фундуком, 95 г.

“Спартак” снизил стоимость карамели со вкусом барбариса (200 г) на 26% , печенья “Постное” (220 г), “Постное” с кунжутом и льном (220 г) и “Постное” с семечками подсолнечника и льном (тоже 220 г) - на 27% , шоколада пористого “Сливочный” (70 г) - на 28% , шоколада “Молочный” (95 г и 85 г) - на 29% .

Вот на какие сладости объявили скидку 30% :

  1. Конфеты Viva Colour со сливочным вкусом, 140 г.
  2. Конфеты Viva Colour со вкусом ореха, 140 г.
  3. Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г.
  4. Шоколад «Импрессо» темный и белый, 200 г.
  5. Шоколад «Спартак горький элитный», 95 г.
  6. Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с черникой», 27 г.
  7. Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с фундуком», 27 г.

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Самые большие скидки “Спартак” установил на следующую свою продукцию:

  • шоколад «Спартак горький элитный», 85 г - 31% ,
  • шоколад «Спартак» горький с апельсином, 95 г - 33% ,
  • шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 36% ,
  • шоколад горький «Импрессо» с начинкой пралине, 200 г - 38% ,
  • шоколад горький «Импрессо» с кофейной начинкой, 200 г - 38% ,
  • шоколад горький «Импрессо» с трюфельной начинкой, 200 г - 40% .

Скидки “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила ежемесячное снижение цен до 54% в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли — всего 42 позиции. Как и у “Спартака”, акция действует только в фирменных магазинах производителя.

Так, за 8,99 рубля со скидкой 54% продается набор конфет «Вечерний Минск» (240 г), за 12,39 рубля со скидкой 52% - конфеты «Столичные» с какао (1 кг). Цену на батончики «Зарядись Mini» с соленой карамелью снизили на 53% (1 кг - 14,99 рубля), стоимость конфет «Шокомелька» - на 34% (1 кг - 9,99).

До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь

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