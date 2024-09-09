Белорусам предложили скидки до 40% на 85 видов шоколада, конфет, печенья и других сладостей. Где закупиться?

Опубликовано: 09.09.2024 22:04 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, карамель, печенье, батончики. Всего 85 товаров.

Акция действует по 29 сентября во всех фирменных магазинах производителя. Скидку 10% сделали на карамель «Рачки с арахисом», 13% - на глазированный батончик-нугу «Спартак» с мягкой карамелью, арахисом и фундуком (50 г). Вот на какие сладости цены снизили на 15% :

Печенье «Спартак» с изюмом. Печенье «Славяночка», 100 г. Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом. Шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г. Шоколад горький «Полярный», 85 г. Шоколад темный «Цирк», 85 г. Шоколад молочный «Веселые ребята», 85 г. Батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г. Батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г. Батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г.

На 16% упала стоимость карамели “Клубника со сливками” (150 г), на 19% - карамели “Слива”. Вот на что скидка 17% в фирменных магазинах “Спартака” в сентябре:

карамель «Озорная вишня», 150 г,

карамель «Клубника со сливками»,

карамель «Коньячная»,

конфеты «Лунария» (вкус пломбира и шоколада),

конфеты «Лунария» (ирисо-сливочный вкус),

конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом.

На 18% производитель снизил цену карамели «Озорная вишня», карамели «Коньячная» (150 г), печенья «Летняя рапсодия», печенья со вкусом лимона. На этот товар действует скидка 20% :

Карамель «Груша». Карамель «Крабовые шейки». Карамель «Гомельская». Печенье «К чаю», 100 г. Печенье «Сахарное», 100 г. Печенье «Спартак» с дробленым арахисом. Печенье со вкусом лимона, 90 г. Печенье «Весенняя рапсодия». Печенье «Весенняя рапсодия», 300 г. Печенье «К чаю», 100 г. Конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом. Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark», 169 г. Подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г. Печенье «Мария». Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г. Шоколад «Спартак горький элитный 90%», 95 г. Шоколад молочный с начинкой MilX, 180 г. Фруктовый батончик Za Spartak частично глазированный, 42 г.

На 21% упала стоимость печенья “Буренушка” со вкусом топленого молока и печенья “Буренушка” со вкусом сливок, на 22% - молочного шоколада “Спартак” с изюмом (90 г) и печенья “Спартак”.

На эти сладости - скидка 23% :

карамель со вкусом барбариса,

конфеты глазированные Za Spartak тоффи с арахисом, 250 г,

шоколад «Спартак» горький с имбирем и лимоном, 95 г,

шоколад «Спартак горький элитный», 85 г (крафт),

шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г,

глазированный батончик-нуга «Спартак» с мягкой карамелью и какао, 48 г.

Белорусские магазины обрушили цены до 42% на кофе, сахар и чай

А на эти - 24% :

Печенье «Шахматное», 100 г. Шоколад «Молочный», 85 г (крафт). Шоколад пористый молочный Za Spartak 55%, 70 г.

Вот на какую продукцию цены упали на 25% :

печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями,

печенье без добавления сахара No sugar с семенами льна и отрубями, 150 г,

вафли «Черноморские»,

вафли «Черноморские», 216 г,

печенье «ПечеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г,

шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г,

шоколад молочный MilX с дробленым фундуком, 90 г,

конфеты глазированные Za Spartak тоффи с печеньем,

шоколад «Спартак» горький с малиной и дробленым фундуком, 95 г.

“Спартак” снизил стоимость карамели со вкусом барбариса (200 г) на 26% , печенья “Постное” (220 г), “Постное” с кунжутом и льном (220 г) и “Постное” с семечками подсолнечника и льном (тоже 220 г) - на 27% , шоколада пористого “Сливочный” (70 г) - на 28% , шоколада “Молочный” (95 г и 85 г) - на 29% .

Вот на какие сладости объявили скидку 30% :

Конфеты Viva Colour со сливочным вкусом, 140 г. Конфеты Viva Colour со вкусом ореха, 140 г. Шоколад «Спартак» горький 56%, 95 г. Шоколад «Импрессо» темный и белый, 200 г. Шоколад «Спартак горький элитный», 95 г. Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с черникой», 27 г. Батончик-мюсли без добавления сахара «Злаки с фундуком», 27 г.

Как превратить горькую шоколадку в молочную? Простой рецепт

Самые большие скидки “Спартак” установил на следующую свою продукцию:

шоколад «Спартак горький элитный», 85 г - 31% ,

, шоколад «Спартак» горький с апельсином, 95 г - 33% ,

, шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 36% ,

, шоколад горький «Импрессо» с начинкой пралине, 200 г - 38% ,

, шоколад горький «Импрессо» с кофейной начинкой, 200 г - 38% ,

, шоколад горький «Импрессо» с трюфельной начинкой, 200 г - 40% .

Скидки “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила ежемесячное снижение цен до 54% в сентябре на свои шоколад, конфеты, батончики и вафли — всего 42 позиции. Как и у “Спартака”, акция действует только в фирменных магазинах производителя.

Так, за 8,99 рубля со скидкой 54% продается набор конфет «Вечерний Минск» (240 г), за 12,39 рубля со скидкой 52% - конфеты «Столичные» с какао (1 кг). Цену на батончики «Зарядись Mini» с соленой карамелью снизили на 53% (1 кг - 14,99 рубля), стоимость конфет «Шокомелька» - на 34% (1 кг - 9,99).

До 54%. Белорусам предложили скидки на 42 вида шоколада, конфет и батончиков весь сентябрь