Один из банков снова предложил белорусам бесплатно получить 10 школьных тетрадей. Куда бежать и что нужно сделать?
В Альфа-Банке сообщили, что снова запустили акцию по бесплатному получению тетрадей в Беларуси. В организации напомнили, как это сделать.
Как сообщили в банке, в предыдущий раз все тетради разобрали за два дня, поэтому акцию решили провести снова. В отделение Альфа-Банка, как заверили там, можно принести любые тетради: в клетку, линейку, тонкие или общие.
“Как меняем? Одна ваша тетрадь = одна тетрадь с “Альфа Мишкой” + стикерпак. Подарим до 10 тетрадей на человека, родителя с ребенком или пару”, - рассказали в организации.
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Принятые тетради пообещали переработать, причем даже если сдать больше 10 штук. А вот где можно произвести обмен:
- Минск, ул. Притыцкого, 97,
- Минск, пр. Дзержинского, 119,
- Минск, пр. Независимости, 168/2,
- Брест, ул. Советская, 56,
- Витебск, пр. Людникова, 16а,
- Гродно, ул. Ожешко, 6а,
- Гомель, пр. Ленина, 51,
- Могилев, ул. Первомайская, 42.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в пресс-службе банка БелВЭБ рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.
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