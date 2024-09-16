Один из банков снова предложил белорусам бесплатно получить 10 школьных тетрадей. Куда бежать и что нужно сделать?

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Опубликовано: 16.09.2024 15:41 , Обновлено: 16.09.2024

В Альфа-Банке сообщили, что снова запустили акцию по бесплатному получению тетрадей в Беларуси. В организации напомнили, как это сделать.

Как сообщили в банке, в предыдущий раз все тетради разобрали за два дня, поэтому акцию решили провести снова. В отделение Альфа-Банка, как заверили там, можно принести любые тетради: в клетку, линейку, тонкие или общие.

Фото: Альфа-Банк

“Как меняем? Одна ваша тетрадь = одна тетрадь с “Альфа Мишкой” + стикерпак. Подарим до 10 тетрадей на человека, родителя с ребенком или пару”, - рассказали в организации.

Фото: Альфа Банк

Белорусский банк предложил бесплатно получить 10 новых школьных тетрадей. Как?

Принятые тетради пообещали переработать, причем даже если сдать больше 10 штук. А вот где можно произвести обмен:

Минск, ул. Притыцкого, 97,

Минск, пр. Дзержинского, 119,

Минск, пр. Независимости, 168/2,

Брест, ул. Советская, 56,

Витебск, пр. Людникова, 16а,

Гродно, ул. Ожешко, 6а,

Гомель, пр. Ленина, 51,

Могилев, ул. Первомайская, 42.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пресс-службе банка БелВЭБ рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.

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