Где купить лисички за 3 рубля/л? Белорусы обрушили цены на ягоды и грибы

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Опубликовано: 23.08.2024 15:50 , Обновлено: 23.08.2024

Сезон дикорастущих ягод и грибов открыл для белорусов возможность насладиться вкусом и свежестью лесных даров. Пока одни стремятся заработать на сборе лесного богатства, другие предпочитают не тратить время в лесу и просто купить желанный продукт. Посмотрели, по какой цене белорусы продают собранные ягоды и грибы и сколько можно заработать, сдав грибы в Белкопсоюз.

За сколько можно купить лисички и другие грибы?

На главной торговой онлайн-площадке Беларуси “Куфар” активно предлагают купить собранные лисички.

В столице и Минской области можно купить свежие лисички, которые грибники продают как в килограммах, так и в литрах.

Цены за 10-литровое ведёрко разнятся. Так, например, в Борисове за такой объём лисичек просят 30 рублей, а в Молодечно - 25.

В Несвиже за 10 литров свежих лисичек просят 50 рублей. В самой столице лисичку продают и меньшими объёмами. Цена примерно та же - от 2.50 до 3 рублей за литр.

Цены за 10-литровое ведёрко лисичек в областях в среднем также составляет 30 рублей.

Купить этот вид грибов можно и в торговых точках. Так, например, на рынке “Экспобел” под Минском за килограмм лисичек просят 15 рублей.

Начали предлагать к продаже белорусы и другие виды грибов. На “Куфаре” можно найти предложения о продаже боровиков, подосиновиков, подберёзовиков и даже “курочек” и весёлок.

Так, например, 6-литровое ведёрко подосиновиков в Минске предлагают купить за 35 рублей , а 10-литровое ведро ” курочек” (колпак кольчатый) в Гродно - за 25 рублей.

Есть предложения собрать грибы на заказ, а также продажа ассорти из грибов. Так, например, в столице 10-литровое ведёрко из лисичек и подосиновиков предлагают купить за 50 рублей. Также есть масса предложений купить грибные заготовки. В частности, сушеные грибы. Так, килограмм сушеных белых грибов белорусы предлагают купить по цене от 100 до 190 рублей за кило.

По чём продают бруснику?

Сезон сбора черники подошёл к концу, но белорусы уже приступили к активному сбору дикорастущей брусники.

Цены на бруснику в Беларуси также разнятся. В Витебской области ягоду продают по цене 9-10 рублей за литр.

На Брестчине - от 6 рублей за литр;

В Гродненской области - от 7 рублей;

Могилёвская - от 4 рублей за литр;

На Гомельщине и Гродненщине - от 9 рублей.

А сколько можно заработать на грибах?

Сдать собранные лисички можно в Белкопсоюз. По словам замначальника управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Юрия Соколовского, белорусские дикоросы потом продаются России странам Евросоюза.

Грибы и ягоды потребкооперация скупает у населения через заготовительные пункты, а иногда и через свою сеть магазинов.

Цена на лисички варьируется от 4 до 7 рублей за килограмм. Подосиновики, подберёзовики и белые грибы Белкопсоюз начнёт массово закупать ближе к осени, сообщил Соколовский. В минувшем году за килограмм боровиков готовы были заплатить от 7 до 10 рублей в зависимости от сорта.

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