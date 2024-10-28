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Белорусские магазины объявили скидки до 30% на кофе, сахар и сгущенку. Где купить по "чудо-цене"?

Белорусские магазины объявили скидки до 30% на кофе, сахар и сгущенку. Где купить по "чудо-цене"?
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На календаре почти ноябрь, а за окном - настоящая осень с холодами и порой дождями. В такие дни стоит согревать организм, например, кофе. Посмотрели, какие скидки на него и популярные добавки к напитку - сахар и сгущенку - подготовили белорусские магазины.

Edostavka

Вот какие акционные предложения на кофе и не только мы нашли в сервисе Edostavka:

  1. Кофе мо­ло­тый Lavazza Crema E Gusto, 250 г - 12,99 рубля (-18%).
  2. Кофе мо­ло­тый Movenpick Der Himmlische, 250 г - 13,49 рубля (-12%).
  3. Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 250 г - 26,99 (-19%).
  4. Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 500 г - 29,99 (-11%).
  5. Кофе мо­ло­тый Merrild Mellemristet 103, 500 г - 26,99 (-11%).
  6. Кофе мо­ло­тый «Жо­кей» Caffe Italiano, 250 г - 8,99 (-19%).
  7. Кофе рас­тво­ри­мый Jacobs Velvet, 95 г - 9,49 (-24%).
  8. Кофе в зернах Minges Arabica, 250 г - 11,49 (-11%).
  9. Кофе в зернах Jacobs Crema, 1 кг - 33,99 (-24%).
  10. Кофе мо­ло­тый Biancaffe Intenso, 250 г - 7,99 (-12%).
  11. Кофе рас­тво­ри­мый Jardin Gold, 190 г - 15,99 (-11%).
  12. Молоко сгу­щен­ное «Ро­га­чевъ» с са­ха­ром и на­ту­раль­ным кофе, 380 г - 4,39 (-13%).

“Гиппо”

В интернет-магазине торговой сети “Гиппо” тоже можно найти кофе и сахар на скидке:

  • кофе “Жокей по-восточному” молотый, 250 г - 9,99 рубля (-13%),
  • кофе “Жокей классический молотый”, 450 г - 16,99 (-17%),
  • кофе Jardin Dessert Cup молотый темной обжарки, 250 г - 11,99 (-14%),
  • кофе Aroma Gold натуральный растворимый сублимированный, 95 г - 11,99 (-17%),
  • кофе Aroma Gold Crema натуральный жареный в зернах, 1 кг - 44,99 (-18%),
  • кофе растворимый Maxwell House натуральный сублимированный, 95 г - 9,49 (-10%),
  • кофе растворимый Jacobs Barista Editions Americano натуральный сублимированный жареный, 90 г - 12,99 (-19%),
  • кофе Aroma Gold Classic Coffee Beens в зернах, 1 кг - 44,99 (-27%),
  • кофе молотый Aroma Gold Ground Coffee 100% Arabica, 250 г - 17,99 (-22%),
  • кофе Merrild  молотый, 400 г - 22,99 (-20%),
  • кофе 777 Original молотый, 500 г - 11,99 (-30%),
  • сахар белый кристаллический, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, 1 кг - 2,39 (-8%).

Green

В интернет-магазине сети Green тоже можно найти скидки на кофе:

  1. Кофе Carte Noire натуральный растворимый сублимированный, 200 г - 28,49 рубля (-18%).
  2. Кофе Jacobs Monarch натуральный растворимый сублимированный, 400 г - 37,49 (-11%).

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“Корона”

В магазинах сети “Корона” также снизили цены по 4 ноября на кофе:

Скриншот: Korona.by
Скриншот: Korona.by
Скриншот: Korona.by
Скриншот: Korona.by

“Санта”

Вот какие скидки предложили в магазинах сети “Санта” по 29 октября:

  1. Кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 15,99 рубля.
  2. Кофе Maxwell House растворимый, 150 г - 10,99 .
  3. Кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 9,49 .
  4. Кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 30,99 .

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“Грошык”

В дискаунтерах “Грошык” по 10 ноября снизили цены на:

  • сахар “Городейский” и “Слуцкі”, 1 кг - 2,29 рубля,
  • кофе Jacobs Monarch по-восточному, 230 г - 8,39 рубля,
  • кофе растворимый Jacobs Velvet, 190 г - 18,69 ,
  • кофе растворимый Nescafe Classic с молотой арабикой, 95 г - 7,39 рубля.
  • кофе растворимый Nescafe Gold aroma intenso, 290 г - 19,99 рубля (“чудо-цена”).

“Хит”

Также по 10 ноября в магазинах сети “Хит” акция на эту продукцию:

  1. Кофе молотый Biancaffe Intenso, 250 г - 8,49 рубля.
  2. Кофе растворимый Jacobs Monarch, 190 г - 19,79 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” сообщила о снижении цен до 45% в своих фирменных магазинах. Производитель пообещал, что акция будет действовать по 30 октября и распространится на шоколад, конфеты, печенье, вафли и карамель. Посмотрели, какие скидки в октябре подготовил конкурент “Спартака” “Коммунарка”.

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