Белорусские магазины объявили скидки до 30% на кофе, сахар и сгущенку. Где купить по "чудо-цене"?

Опубликовано: 28.10.2024 17:21 , Обновлено: 25.04.2025

На календаре почти ноябрь, а за окном - настоящая осень с холодами и порой дождями. В такие дни стоит согревать организм, например, кофе. Посмотрели, какие скидки на него и популярные добавки к напитку - сахар и сгущенку - подготовили белорусские магазины.

Edostavka

Вот какие акционные предложения на кофе и не только мы нашли в сервисе Edostavka:

Кофе мо­ло­тый Lavazza Crema E Gusto, 250 г - 12,99 рубля (-18%). Кофе мо­ло­тый Movenpick Der Himmlische, 250 г - 13,49 рубля (-12%). Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 250 г - 26,99 (-19%). Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 500 г - 29,99 (-11%). Кофе мо­ло­тый Merrild Mellemristet 103, 500 г - 26,99 (-11%). Кофе мо­ло­тый «Жо­кей» Caffe Italiano, 250 г - 8,99 (-19%). Кофе рас­тво­ри­мый Jacobs Velvet, 95 г - 9,49 (-24%). Кофе в зернах Minges Arabica, 250 г - 11,49 (-11%). Кофе в зернах Jacobs Crema, 1 кг - 33,99 (-24%). Кофе мо­ло­тый Biancaffe Intenso, 250 г - 7,99 (-12%). Кофе рас­тво­ри­мый Jardin Gold, 190 г - 15,99 (-11%). Молоко сгу­щен­ное «Ро­га­чевъ» с са­ха­ром и на­ту­раль­ным кофе, 380 г - 4,39 (-13%).

“Гиппо”

В интернет-магазине торговой сети “Гиппо” тоже можно найти кофе и сахар на скидке:

кофе “Жокей по-восточному” молотый, 250 г - 9,99 рубля (-13%),

рубля (-13%), кофе “Жокей классический молотый”, 450 г - 16,99 (-17%),

(-17%), кофе Jardin Dessert Cup молотый темной обжарки, 250 г - 11,99 (-14%),

(-14%), кофе Aroma Gold натуральный растворимый сублимированный, 95 г - 11,99 (-17%),

(-17%), кофе Aroma Gold Crema натуральный жареный в зернах, 1 кг - 44,99 (-18%),

(-18%), кофе растворимый Maxwell House натуральный сублимированный, 95 г - 9,49 (-10%),

(-10%), кофе растворимый Jacobs Barista Editions Americano натуральный сублимированный жареный, 90 г - 12,99 (-19%),

(-19%), кофе Aroma Gold Classic Coffee Beens в зернах, 1 кг - 44,99 (-27%),

(-27%), кофе молотый Aroma Gold Ground Coffee 100% Arabica, 250 г - 17,99 (-22%),

(-22%), кофе Merrild молотый, 400 г - 22,99 (-20%),

(-20%), кофе 777 Original молотый, 500 г - 11,99 (-30%),

(-30%), сахар белый кристаллический, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, 1 кг - 2,39 (-8%).

Green

В интернет-магазине сети Green тоже можно найти скидки на кофе:

Кофе Carte Noire натуральный растворимый сублимированный, 200 г - 28,49 рубля (-18%). Кофе Jacobs Monarch натуральный растворимый сублимированный, 400 г - 37,49 (-11%).

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“Корона”

В магазинах сети “Корона” также снизили цены по 4 ноября на кофе:

Скриншот: Korona.by

Скриншот: Korona.by

“Санта”

Вот какие скидки предложили в магазинах сети “Санта” по 29 октября:

Кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 15,99 рубля. Кофе Maxwell House растворимый, 150 г - 10,99 . Кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 9,49 . Кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 30,99 .

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“Грошык”

В дискаунтерах “Грошык” по 10 ноября снизили цены на:

сахар “Городейский” и “Слуцкі”, 1 кг - 2,29 рубля,

рубля, кофе Jacobs Monarch по-восточному, 230 г - 8,39 рубля,

рубля, кофе растворимый Jacobs Velvet, 190 г - 18,69 ,

, кофе растворимый Nescafe Classic с молотой арабикой, 95 г - 7,39 рубля.

рубля. кофе растворимый Nescafe Gold aroma intenso, 290 г - 19,99 рубля (“чудо-цена”).

“Хит”

Также по 10 ноября в магазинах сети “Хит” акция на эту продукцию:

Кофе молотый Biancaffe Intenso, 250 г - 8,49 рубля. Кофе растворимый Jacobs Monarch, 190 г - 19,79 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” сообщила о снижении цен до 45% в своих фирменных магазинах. Производитель пообещал, что акция будет действовать по 30 октября и распространится на шоколад, конфеты, печенье, вафли и карамель. Посмотрели, какие скидки в октябре подготовил конкурент “Спартака” “Коммунарка”.

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