Белорусские магазины объявили скидки до 30% на кофе, сахар и сгущенку. Где купить по "чудо-цене"?
На календаре почти ноябрь, а за окном - настоящая осень с холодами и порой дождями. В такие дни стоит согревать организм, например, кофе. Посмотрели, какие скидки на него и популярные добавки к напитку - сахар и сгущенку - подготовили белорусские магазины.
Edostavka
Вот какие акционные предложения на кофе и не только мы нашли в сервисе Edostavka:
- Кофе молотый Lavazza Crema E Gusto, 250 г - 12,99 рубля (-18%).
- Кофе молотый Movenpick Der Himmlische, 250 г - 13,49 рубля (-12%).
- Кофе молотый Dallmayr Prodomo, 250 г - 26,99 (-19%).
- Кофе молотый Dallmayr Prodomo, 500 г - 29,99 (-11%).
- Кофе молотый Merrild Mellemristet 103, 500 г - 26,99 (-11%).
- Кофе молотый «Жокей» Caffe Italiano, 250 г - 8,99 (-19%).
- Кофе растворимый Jacobs Velvet, 95 г - 9,49 (-24%).
- Кофе в зернах Minges Arabica, 250 г - 11,49 (-11%).
- Кофе в зернах Jacobs Crema, 1 кг - 33,99 (-24%).
- Кофе молотый Biancaffe Intenso, 250 г - 7,99 (-12%).
- Кофе растворимый Jardin Gold, 190 г - 15,99 (-11%).
- Молоко сгущенное «Рогачевъ» с сахаром и натуральным кофе, 380 г - 4,39 (-13%).
“Гиппо”
В интернет-магазине торговой сети “Гиппо” тоже можно найти кофе и сахар на скидке:
- кофе “Жокей по-восточному” молотый, 250 г - 9,99 рубля (-13%),
- кофе “Жокей классический молотый”, 450 г - 16,99 (-17%),
- кофе Jardin Dessert Cup молотый темной обжарки, 250 г - 11,99 (-14%),
- кофе Aroma Gold натуральный растворимый сублимированный, 95 г - 11,99 (-17%),
- кофе Aroma Gold Crema натуральный жареный в зернах, 1 кг - 44,99 (-18%),
- кофе растворимый Maxwell House натуральный сублимированный, 95 г - 9,49 (-10%),
- кофе растворимый Jacobs Barista Editions Americano натуральный сублимированный жареный, 90 г - 12,99 (-19%),
- кофе Aroma Gold Classic Coffee Beens в зернах, 1 кг - 44,99 (-27%),
- кофе молотый Aroma Gold Ground Coffee 100% Arabica, 250 г - 17,99 (-22%),
- кофе Merrild молотый, 400 г - 22,99 (-20%),
- кофе 777 Original молотый, 500 г - 11,99 (-30%),
- сахар белый кристаллический, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, 1 кг - 2,39 (-8%).
Green
В интернет-магазине сети Green тоже можно найти скидки на кофе:
- Кофе Carte Noire натуральный растворимый сублимированный, 200 г - 28,49 рубля (-18%).
- Кофе Jacobs Monarch натуральный растворимый сублимированный, 400 г - 37,49 (-11%).
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“Корона”
В магазинах сети “Корона” также снизили цены по 4 ноября на кофе:
“Санта”
Вот какие скидки предложили в магазинах сети “Санта” по 29 октября:
- Кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 15,99 рубля.
- Кофе Maxwell House растворимый, 150 г - 10,99 .
- Кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 9,49 .
- Кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 30,99 .
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“Грошык”
В дискаунтерах “Грошык” по 10 ноября снизили цены на:
- сахар “Городейский” и “Слуцкі”, 1 кг - 2,29 рубля,
- кофе Jacobs Monarch по-восточному, 230 г - 8,39 рубля,
- кофе растворимый Jacobs Velvet, 190 г - 18,69 ,
- кофе растворимый Nescafe Classic с молотой арабикой, 95 г - 7,39 рубля.
- кофе растворимый Nescafe Gold aroma intenso, 290 г - 19,99 рубля (“чудо-цена”).
“Хит”
Также по 10 ноября в магазинах сети “Хит” акция на эту продукцию:
- Кофе молотый Biancaffe Intenso, 250 г - 8,49 рубля.
- Кофе растворимый Jacobs Monarch, 190 г - 19,79 рубля.
Ранее Telegraf.news писал, что гомельская кондитерская фабрика “Спартак” сообщила о снижении цен до 45% в своих фирменных магазинах. Производитель пообещал, что акция будет действовать по 30 октября и распространится на шоколад, конфеты, печенье, вафли и карамель. Посмотрели, какие скидки в октябре подготовил конкурент “Спартака” “Коммунарка”.
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