Скидки - до 45%. Белорусам предложили покупать 42 вида шоколада, конфет и печенья весь октябрь

Опубликовано: 10.10.2024 21:50 , Обновлено: 09.01.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" сообщила о снижении цен до 45% в своих фирменных магазинах. Производитель пообещал, что акция будет действовать по 30 октября и распространится на шоколад, конфеты, печенье, вафли и карамель. Посмотрели, какие скидки на октябрь подготовил конкурент "Спартака" "Коммунарка".

На конфеты Cont&Blue со вкусом ирландского крема “Спартак” сделал скидку 11% , а на карамель “Клубника со сливками” (150 г) и глазированные конфеты “Лови! Грильяжное настроение» с арахисом - 15% .

На эти конфеты и печенье “Спартак” снизил стоимость на 16% :

подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark» (169 г),

подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk» (169 г),

печенье «Весенняя рапсодия» на развес.

17% -ю скидку объявили на развесную карамель “Клубника со сливками”, 19% -ю - на карамель “Слива” (упаковка в 150 г и на развес). Список сладостей со снижением цены на 20% больше:

Печенье «Сахарное», 100 г. Вафли «Черноморские топ», 87 г. Вафли Za Spartak, 216 г. Глазированные конфеты Za Spartak тоффи с арахисом. Глазированные конфеты «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями. Конфеты «Лунария» со вкусом пломбира и шоколада. Конфеты «Лунария» с ирисо-сливочным вкусом. Шоколад «Импрессо» молочный и белый, 200 г. Печенье «Мария».

Стоимость развесного печенья “Буренушка” (вкус “топленое молоко” и “сливки”), по информации производителя, упала на 21% , а печенья “Весенняя рапсодия” (упаковка в 300 г) и развесного печенья без сахара No sugar с семенами льна и отрубями - на 22% .

Эти сладости в фирменных магазинах “Спартака” должны быть со скидкой 23% :

карамель со вкусом барбариса,

печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и кальцием, 100 г,

глазированные конфеты Za Spartak тоффи с арахисом, 250 г,

шоколад «Спартак» горький с имбирем и лимоном, 95 г,

шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г.

На 24% снизили стоимость печенья «Шахматное» (100 г) и печенья без сахара No sugar с семенами льна и отрубями (150 г), на 25% упала цена глазированных конфет Za Spartak тоффи с печеньем (на развес) и горького шоколада «Спартак» с малиной и дробленым фундуком (95 г).

Ну, а самые большие у “Спартака” скидки - на эту продукцию:

Карамель со вкусом барбариса, 200 г - 26% . Вафли «Черноморские», 72 г - 26% . Вафли «Черноморские», на развес - 30% . Горький шоколад «Спартак» 56%, 95 г - 30% . Шоколад «Спартак горький элитный», 85 г - 35% . Шоколад «Спартак горький элитный», 95 г - 35% . Молочный шоколад «Спартак» с поп-корном, 95 г - 36% . Горький шоколад «Импрессо» с начинкой пралине, 200 г - 38% . Горький шоколад «Импрессо» с кофейной начинкой, 200 г - 38% . Горький шоколад “Импрессо” с трюфельной начинкой, 200 г - 40% . Шоколад “Спартак горький элитный” 90%, 95 г - 45% .

Скидки “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о скидках до 60% в октябре на свой шоколад и конфеты. Как и у “Спартака”, акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя.

Например, набор конфет «Рюкзачок школьника» (375 г) можно приобрести за 13,99 рубля со скидкой 44%, конфеты «Столичные с какао» (1 кг) — за 12,39 (снижение на 49%), а шоколад «Эль Карамель» в ассортименте (100 г) — за 3,96 (-21%).

Кроме того, по 15 октября в преддверии Дня матери «Коммунарка» сделала скидку 20% на все наборы конфет также в своих фирменных магазинах.

Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты и шоколад весь октябрь. Где выгодно купить?