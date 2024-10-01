«Белтехосмотр» объявил скидку 20% на прохождение ТО весь октябрь. Но только для одной категории белорусов

Опубликовано: 01.10.2024 19:37 , Обновлено: 01.10.2024

"Белтехосмотр" сообщил о скидке 20% на прохождение государственного технического осмотра (ТО) весь октябрь. Однако акция распространяется только на одну категорию белорусов.

Как рассказали на предприятии, скидка на его диагностических станциях предусмотрена при проведении ТО для всех типов транспорта, собственниками которых являются граждане пенсионного возраста. Для получения скидки необходимо будет показать пенсионное удостоверение.

В “Белтехосмотре” добавили, что такую акцию организовали в честь Международного дня пожилых людей, который отмечают 1 октября.

Скидку 20% рассчитают по тарифам действующего прейскуранта на услуги. Ранее Telegraf.news сообщал, что “Белтехосмотр” решил повысить с 1 сентября тарифы на проведение ТО, опубликовав на официальном сайте новый прейскурант. К примеру, получить разрешение для легкового автомобиля с бензиновым двигателем можно теперь за 40,4 рубля, а с дизельным — за 41,3.

Сколько белорусам придётся заплатить за техосмотр с 1 сентября? «Белтехосмотр» повысил тарифы

Какие штрафы грозят за отсутствие техосмотра?

В «Белтехосмотре» также напомнили об ответственности за управление транспортным средством без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Она прописана в части 4 статьи 18.11 КоАП Беларуси и предусматривает штраф до 3 базовых величин (сегодня это 120 рублей) для физического лица.

Меньше водителям без пройденного техосмотра придется заплатить, если нарушение зафиксирует камера на трассе — в этом случае автовладельцу придет так называемое «письмо счастья» из ГАИ на полбазовой (20 рублей). А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа, наоборот, увеличится до 5 базовых (200 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 БВ (80 рублей) — при фиксации камерой.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 5 статьи 18.11 КоАП РБ максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 БВ, или 400 рублей (при фиксации камерой – 5 базовых, или 200 белорусских рублей).

Также мы писали, что в «Белтехосмотре» назвали 7 случаев, когда белорусам официально разрешено не проходить технический осмотр. В список, правда, не вошла ситуация, когда у автомобиля изменился собственник. Здесь, согласно изменениям в законодательстве, отметку о прохождении ТО уже не перенесут, как раньше.

В Белтехосмотре назвали 7 случаев, когда водителям не нужно проходить техосмотр