Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты и шоколад весь октябрь. Где выгодно купить?

Опубликовано: 03.10.2024 21:31 , Обновлено: 09.01.2025

Кондитерская фабрика "Коммунарка" сообщила о скидках до 60% в октябре на свой шоколад и конфеты. Акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя.

По информации “Коммунарки”, продукцию со скидкой до 60% можно будет купить по 3 ноября. Вот на какие сладости снизили цены:

Набор конфет “Рюкзачок школьника”, 375 г - 13,99 рубля (не на скидке - 25,06, -44%). Набор конфет “Конфеты с секретом”, 400 г - 24,99 рубля (обычная стоимость - 33,16, -25%). Шоколад “Эль Карамель” в ассортименте, 100 г - 3,96 (не на акции - 4,99, -21%). Конфеты “Батончик зарядись”, 1 кг - 11,99 (без скидки - 30,16 рубля, -60%). Конфеты “Столичные с какао”, 1 кг - 12,39 (обычная цена - 24,37, -49%). Конфеты “Веселые трели”, 1 кг - 11,99 (не на скидке - 20,96, -43%). Конфеты “Знiчка”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 17,59, -43%). Конфеты “Сорванец”, 1 кг - 8,99 (обычная цена - 15,52, -42%). Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” шоколадное”, 1 кг - 9,99 (без скидки - 17,43, -43%). Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” ванильное”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 17,43, -43%). Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” с желе со вкусом лимона, 1 кг - 9,99 (обычная цена - 17,43, -43%). Конфеты “Детям топ”, 1 кг - 6,99 (без скидки - 13 рублей, -46%). Конфеты “Черемушки топ”, 1 кг - 7,99 (не на акции - 13, -38%). Конфеты “Муренка”, 1 кг - 7,99 (обычная стоимость - 13,9, -42%).

Фото: kommunarka.by

Фото: kommunarka.by

Производитель предупредил, что акция действует при наличии продукции в торговом объекте. Кроме того, по 15 октября в преддверии Дня матери “Коммунарка” сделала скидку 20% на все наборы конфет также в своих фирменных магазинах.

Скидки “Спартака”

Кондитерская фабрика “Спартак” пока не сообщала о скидках на свою продукцию в октябре. Однако во второй половине сентября производитель рассказывал о снижении отпускных цен на частично глазированный батончик-мюсли “Злаки с персиком” (35 г, 0,3 рубля вместо 0,76) и печенье “Сахарное” (100 г, 0,4 рубля вместо 0,83) в фирменных магазинах. “Количество товаров по сниженным ценам ограничено”, - предупреждал “Спартак”.

Кроме того, 25 сентября производитель сообщил о снижении стоимости печенья со вкусом лимона (0,4 рубля) и горького шоколада Spartak с имбирем и лимоном (1,99).

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