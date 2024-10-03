Белорусам предложили скидки до 60% на конфеты и шоколад весь октябрь. Где выгодно купить?
Кондитерская фабрика "Коммунарка" сообщила о скидках до 60% в октябре на свой шоколад и конфеты. Акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя.
По информации “Коммунарки”, продукцию со скидкой до 60% можно будет купить по 3 ноября. Вот на какие сладости снизили цены:
- Набор конфет “Рюкзачок школьника”, 375 г - 13,99 рубля (не на скидке - 25,06, -44%).
- Набор конфет “Конфеты с секретом”, 400 г - 24,99 рубля (обычная стоимость - 33,16, -25%).
- Шоколад “Эль Карамель” в ассортименте, 100 г - 3,96 (не на акции - 4,99, -21%).
- Конфеты “Батончик зарядись”, 1 кг - 11,99 (без скидки - 30,16 рубля, -60%).
- Конфеты “Столичные с какао”, 1 кг - 12,39 (обычная цена - 24,37, -49%).
- Конфеты “Веселые трели”, 1 кг - 11,99 (не на скидке - 20,96, -43%).
- Конфеты “Знiчка”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 17,59, -43%).
- Конфеты “Сорванец”, 1 кг - 8,99 (обычная цена - 15,52, -42%).
- Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” шоколадное”, 1 кг - 9,99 (без скидки - 17,43, -43%).
- Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” ванильное”, 1 кг - 9,99 (не на акции - 17,43, -43%).
- Конфеты “Суфле нежное “Коммунарка” с желе со вкусом лимона, 1 кг - 9,99 (обычная цена - 17,43, -43%).
- Конфеты “Детям топ”, 1 кг - 6,99 (без скидки - 13 рублей, -46%).
- Конфеты “Черемушки топ”, 1 кг - 7,99 (не на акции - 13, -38%).
- Конфеты “Муренка”, 1 кг - 7,99 (обычная стоимость - 13,9, -42%).
Производитель предупредил, что акция действует при наличии продукции в торговом объекте. Кроме того, по 15 октября в преддверии Дня матери “Коммунарка” сделала скидку 20% на все наборы конфет также в своих фирменных магазинах.
Скидки “Спартака”
Кондитерская фабрика “Спартак” пока не сообщала о скидках на свою продукцию в октябре. Однако во второй половине сентября производитель рассказывал о снижении отпускных цен на частично глазированный батончик-мюсли “Злаки с персиком” (35 г, 0,3 рубля вместо 0,76) и печенье “Сахарное” (100 г, 0,4 рубля вместо 0,83) в фирменных магазинах. “Количество товаров по сниженным ценам ограничено”, - предупреждал “Спартак”.
Кроме того, 25 сентября производитель сообщил о снижении стоимости печенья со вкусом лимона (0,4 рубля) и горького шоколада Spartak с имбирем и лимоном (1,99).
Ранее Telegraf.news писал, что в первое воскресенье октября в Беларуси свой профессиональный день традиционно отмечают педагоги. И если для них это праздник, то для родителей детей - настоящая головная боль. Подобрали для вас десяток нетривиальных подарков, с которыми вы точно впечатлите учителя без серьезного удара по карману.
Не цветами едиными. Нашли для белорусов 10 оригинальных и бюджетных идей подарка ко Дню учителя