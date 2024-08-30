Белорусские магазины обрушили цены до 42% на кофе, сахар и чай

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Опубликовано: 30.08.2024 18:58 , Обновлено: 25.04.2025

Торговые сети подготовили для белорусов снижение цен на популярные напитки - кофе и чай, а также распространенную добавку к нему - сахар. Посмотрели, где можно купить пачку кофе со скидкой 39%, а где - сахар за 2,25 рубля.

Edostavka

Вот какие скидки на кофе и чай мы нашли в сервисе Edostavka:

Кофе мо­ло­тый Dallmayr Prodomo, 500 г - 24,99 рубля (-26%). Кофе мо­ло­тый Tchibo Family, 500 г - 14,79 (-11%). Кофе мо­ло­тый Frisch Muller, 250 г - 6,49 (-11%). Кофе в зернах Minges Arabica, 250 г - 10,99 (-14%). Кофе мо­ло­тый Illy Espresso Classico, 250 г, - 29,99 (-16%). Кофе мо­ло­тый Carte Noire Original, 230 г - 8,99 (-20%). Кофе рас­тво­ри­мый Jacobs Monarch Intense, 500 г - 35,99 (-12%). Кофе мо­ло­тый Lavazza Espresso, 250 г - 23,99 (-17%). Кофе мо­ло­тый Cafe Mokka, 500 г - 11,99 (-12%). Кофе мо­ло­тый Illy Espresso, без ко­фе­и­на, Arabica, 250 г - 29,99 (-16%). Чай зе­ле­ный Curtis Fantasy Peach, 25х1,5 г - 2,89 (-12%). Чай черный Greenfield Barberry Graden, 100 г - 4,79 (-11%). Чай черный Richard с аро­ма­том бер­га­мо­та и лимона, 25 па­ке­ти­ков - 3,29 (-12%). Чайный на­пи­ток “Greenfield летний букет”, 25 па­ке­ти­ков - 3,49 (-32%). Чай черный гра­ну­ли­ро­ван­ный Maharaja Tea ин­дий­ский, 100 г - 3,59 (-15%). На­пи­ток чайный «Herbal Country баланс”, 25 пакетиков по 1,2 г - 2,29 (-20%). Чай черный Riston ли­сто­вой, 100 г - 4,55 (-24%). Чайный на­пи­ток “Бел­те­я Detox”, 17х1,8 г - 4,19 (-42%). Чайный на­пи­ток “Бел­те­я Slim”, 17х1,8 г - 4,19 (-42%).

“Гиппо”

Вот что из этих товаров на акции в интернет-магазине “Гиппо”:

кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 16,99 рубля (-13%),

рубля (-13%), кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный, 47,5 г - 6,06 (-34%),

(-34%), кофе “Жокей” по-восточному, молотый, 250 г - 8,99 (-14%),

(-14%), кофе натуральный “Жокей традиционный” средней обжарки, молотый, 450 г - 12,99 (-19%),

(-19%), кофе Aroma Gold Espresso натуральный, жареный в зернах, 1 кг - 41,99 (-24%),

(-24%), кофе растворимый Aroma cублимированный, 140 г - 8,99 (-39%),

(-39%), кофе натуральный жареный в зернах Paulig Mokka, высший сорт, 500 г - 11,99 (-38%),

(-38%), кофе Lavazza Qualita Oro молотый, 250 г - 18,99 (-21%),

(-21%), кофе Lavazza Creme e Gusto молотый, 250 г - 14,99 (-21%),

(-21%), кофе Jacobs Monarch натуральный, растворимый, сублимированный, 130 г - 13,49 (-20%),

(-20%), кофе Illy Medium Roast в зернах средней обжарки, 250 г - 29,99 (-21%),

(-21%), кофе “Жокей фаворит” растворимый гранулированный, 150 г - 9,99 (-29%),

(-29%), кофе молотый Illy Decaffeinato, 250 г - 29,99 (-21%),

(-21%), кофе Jardin Colombia Supremo молотый, 250 г - 13,99 (-30%),

(-30%), кофе Illy Dark Roast в зернах темной обжарки, 250 г - 29,99 (-21%),

(-21%), кофе Tchibo Gold Selection растворимый, 95 г - 9,99 (-22%),

(-22%), чай “Принцесса Гита”, 30*2 г - 0,86 (-20%),

(-20%), чай зеленый Greenfield Jasmine Dream листовой, 100 г - 4,99 (-15%),

(-15%), чай Greenfield Kenyan Sunrise черный, 100 г - 4,99 (-17%),

(-17%), чай черный Tess Sunrise цейлонский, 25х1,8 г - 3,49 (-13%),

(-13%), чай Tess Orange черный с цедрой и ароматом апельсина и личи, 25х1,5 г - 3,49 (-13%),

(-13%), чай Greenfield Green Melissa зеленый китайский с мелиссой с ароматом мяты и лимона, 100*1,5 г - 11,99 (-16%).

Торговые сети предложили белорусам скидки до 28% на свинину, говядину, курятину, колбаски и фарш. Где выгоднее?

“Соседи” и “Санта”

Вот на какие виды чая и кофе снизили цены в магазинах сети “Соседи” по 10 сентября:

Чай зеленый Greenfiled Flying Dragon, 100 г - 4,99 рубля (-12%), Кофе растворимый Jardin Deep Dark, 180 г - 16,99 (-10%), Кофе Jacobs Barista Editions Italiano, 800 г - 29,99 (-10%).

А вот на что сделали скидки по 3 сентября в магазинах сети “Санта”:

кофе Lavazza Qualita Oro молотый, 250 г - 18,99 рубля,

рубля, чай Теss Flirt зеленый, 25 пакетиков - 3,49 ,

, чай Теss Pleasure черный, 25 пакетиков - 3,49 ,

, чай “Лисма” крепкий индийский черный, 100 пакетиков - 5,39 ,

, чай зеленый Terns Green Fantasy, 100 г - 5,99 ,

, кофе Jacobs Barista Editions Americano растворимый, 90 г - 11,49 ,

, кофе Jacobs Caramel растворимый, 95 г - 12,49 ,

, кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 9,99 ,

, кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 29,99 .

Белорусские магазины снизили цены до 49% на рыбу, креветки и кальмары

Green и “Грошык”

А вот на какие чай и кофе снизили цены по 10 сентября в магазинах торговой сети Green:

Кофе растворимый Jacobs Barista Edition Americano, 90 г - 12,99 рубля. Кофе Dallmayr Classic, 250 г - 15,99 . Кофе в зернах Jacobs Monarch, 800 г - 29,99 . Чай Greenfield в ассортименте, 25 пакетиков по 2 г - 3,59 , Чай зеленый Hyson ягоды годжи, 100 г - 6,49 .

В интернет-магазине Green на акции сахар “Местное известное” кристаллический (1 кг - 2,59 рубля).

Также стоимость некоторых марок кофе, а еще сахара снизили в дискаунтерах сети “Грошык”:

кофе в зернах Lavazza qualita oro, 1 кг - 59,99 рубля,

рубля, кофе молотый Lavazza qualita oro, 250 г - 13,99 ,

, кофе растворимый Jacobs velvet, 300 г - 22,99 ,

, сахар “Городейский” и “Слуцкий”, 1 кг - 2,25 .

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Спартак” снизила стоимость шоколада, конфет и печенья до 61% в своих фирменных магазинах. Производитель предупредил, что количество товара ограничено.

К примеру, печенье «печеНЯШКИ» (100 г) продается за 0,82 рубля ( -41%), конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» c арахисом (1 кг) — за 14 рублей (-39%).

Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?