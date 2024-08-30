Белорусские магазины обрушили цены до 42% на кофе, сахар и чай
Торговые сети подготовили для белорусов снижение цен на популярные напитки - кофе и чай, а также распространенную добавку к нему - сахар. Посмотрели, где можно купить пачку кофе со скидкой 39%, а где - сахар за 2,25 рубля.
Edostavka
Вот какие скидки на кофе и чай мы нашли в сервисе Edostavka:
- Кофе молотый Dallmayr Prodomo, 500 г - 24,99 рубля (-26%).
- Кофе молотый Tchibo Family, 500 г - 14,79 (-11%).
- Кофе молотый Frisch Muller, 250 г - 6,49 (-11%).
- Кофе в зернах Minges Arabica, 250 г - 10,99 (-14%).
- Кофе молотый Illy Espresso Classico, 250 г, - 29,99 (-16%).
- Кофе молотый Carte Noire Original, 230 г - 8,99 (-20%).
- Кофе растворимый Jacobs Monarch Intense, 500 г - 35,99 (-12%).
- Кофе молотый Lavazza Espresso, 250 г - 23,99 (-17%).
- Кофе молотый Cafe Mokka, 500 г - 11,99 (-12%).
- Кофе молотый Illy Espresso, без кофеина, Arabica, 250 г - 29,99 (-16%).
- Чай зеленый Curtis Fantasy Peach, 25х1,5 г - 2,89 (-12%).
- Чай черный Greenfield Barberry Graden, 100 г - 4,79 (-11%).
- Чай черный Richard с ароматом бергамота и лимона, 25 пакетиков - 3,29 (-12%).
- Чайный напиток “Greenfield летний букет”, 25 пакетиков - 3,49 (-32%).
- Чай черный гранулированный Maharaja Tea индийский, 100 г - 3,59 (-15%).
- Напиток чайный «Herbal Country баланс”, 25 пакетиков по 1,2 г - 2,29 (-20%).
- Чай черный Riston листовой, 100 г - 4,55 (-24%).
- Чайный напиток “Белтея Detox”, 17х1,8 г - 4,19 (-42%).
- Чайный напиток “Белтея Slim”, 17х1,8 г - 4,19 (-42%).
“Гиппо”
Вот что из этих товаров на акции в интернет-магазине “Гиппо”:
- кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 16,99 рубля (-13%),
- кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный, 47,5 г - 6,06 (-34%),
- кофе “Жокей” по-восточному, молотый, 250 г - 8,99 (-14%),
- кофе натуральный “Жокей традиционный” средней обжарки, молотый, 450 г - 12,99 (-19%),
- кофе Aroma Gold Espresso натуральный, жареный в зернах, 1 кг - 41,99 (-24%),
- кофе растворимый Aroma cублимированный, 140 г - 8,99 (-39%),
- кофе натуральный жареный в зернах Paulig Mokka, высший сорт, 500 г - 11,99 (-38%),
- кофе Lavazza Qualita Oro молотый, 250 г - 18,99 (-21%),
- кофе Lavazza Creme e Gusto молотый, 250 г - 14,99 (-21%),
- кофе Jacobs Monarch натуральный, растворимый, сублимированный, 130 г - 13,49 (-20%),
- кофе Illy Medium Roast в зернах средней обжарки, 250 г - 29,99 (-21%),
- кофе “Жокей фаворит” растворимый гранулированный, 150 г - 9,99 (-29%),
- кофе молотый Illy Decaffeinato, 250 г - 29,99 (-21%),
- кофе Jardin Colombia Supremo молотый, 250 г - 13,99 (-30%),
- кофе Illy Dark Roast в зернах темной обжарки, 250 г - 29,99 (-21%),
- кофе Tchibo Gold Selection растворимый, 95 г - 9,99 (-22%),
- чай “Принцесса Гита”, 30*2 г - 0,86 (-20%),
- чай зеленый Greenfield Jasmine Dream листовой, 100 г - 4,99 (-15%),
- чай Greenfield Kenyan Sunrise черный, 100 г - 4,99 (-17%),
- чай черный Tess Sunrise цейлонский, 25х1,8 г - 3,49 (-13%),
- чай Tess Orange черный с цедрой и ароматом апельсина и личи, 25х1,5 г - 3,49 (-13%),
- чай Greenfield Green Melissa зеленый китайский с мелиссой с ароматом мяты и лимона, 100*1,5 г - 11,99 (-16%).
Торговые сети предложили белорусам скидки до 28% на свинину, говядину, курятину, колбаски и фарш. Где выгоднее?
“Соседи” и “Санта”
Вот на какие виды чая и кофе снизили цены в магазинах сети “Соседи” по 10 сентября:
- Чай зеленый Greenfiled Flying Dragon, 100 г - 4,99 рубля (-12%),
- Кофе растворимый Jardin Deep Dark, 180 г - 16,99 (-10%),
- Кофе Jacobs Barista Editions Italiano, 800 г - 29,99 (-10%).
А вот на что сделали скидки по 3 сентября в магазинах сети “Санта”:
- кофе Lavazza Qualita Oro молотый, 250 г - 18,99 рубля,
- чай Теss Flirt зеленый, 25 пакетиков - 3,49 ,
- чай Теss Pleasure черный, 25 пакетиков - 3,49 ,
- чай “Лисма” крепкий индийский черный, 100 пакетиков - 5,39 ,
- чай зеленый Terns Green Fantasy, 100 г - 5,99 ,
- кофе Jacobs Barista Editions Americano растворимый, 90 г - 11,49 ,
- кофе Jacobs Caramel растворимый, 95 г - 12,49 ,
- кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 9,99 ,
- кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 29,99 .
Белорусские магазины снизили цены до 49% на рыбу, креветки и кальмары
Green и “Грошык”
А вот на какие чай и кофе снизили цены по 10 сентября в магазинах торговой сети Green:
- Кофе растворимый Jacobs Barista Edition Americano, 90 г - 12,99 рубля.
- Кофе Dallmayr Classic, 250 г - 15,99 .
- Кофе в зернах Jacobs Monarch, 800 г - 29,99 .
- Чай Greenfield в ассортименте, 25 пакетиков по 2 г - 3,59 ,
- Чай зеленый Hyson ягоды годжи, 100 г - 6,49 .
В интернет-магазине Green на акции сахар “Местное известное” кристаллический (1 кг - 2,59 рубля).
Также стоимость некоторых марок кофе, а еще сахара снизили в дискаунтерах сети “Грошык”:
- кофе в зернах Lavazza qualita oro, 1 кг - 59,99 рубля,
- кофе молотый Lavazza qualita oro, 250 г - 13,99 ,
- кофе растворимый Jacobs velvet, 300 г - 22,99 ,
- сахар “Городейский” и “Слуцкий”, 1 кг - 2,25 .
Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Спартак” снизила стоимость шоколада, конфет и печенья до 61% в своих фирменных магазинах. Производитель предупредил, что количество товара ограничено.
К примеру, печенье «печеНЯШКИ» (100 г) продается за 0,82 рубля ( -41%), конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» c арахисом (1 кг) — за 14 рублей (-39%).
Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?