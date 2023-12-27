Белорусские банки сообщили о проблемах с обслуживанием 27 декабря

Опубликовано: 27.12.2023 15:11 , Обновлено: 27.12.2023

Белорусский Сбер Банк сообщил, что заметил перебои в работе своих банкоматов "по причинам, не связанным с работоспособностью банка". В этот же день о проблемах сообщал Приорбанк, но не с банкоматами.

В последнем сообщили в районе 13:00, что проблемы выявились в обслуживании физических лиц в отделениях Приорбанка. Там рекомендовали пользоваться интернет-банком. А уже в 13:26 уточнили, что все исправили.

Крупнейший банк предупредил белорусов о «срочных» ограничениях с картами. Надолго?

В свою очередь, Сбер Банк сообщил, что с 14:00 27 декабря временно отменил взимание комиссии за снятие наличных сверх установленных лимитов по картам в белорусских рублях при снятии в банкоматах иных банков РБ. Все из-за глюков в своих банкоматах.

Беларусбанк предупредил белорусов об «особенностях» с операциями с 29 декабря по 1 января

Ранее Телеграф сообщил, что в одном из системообразующих банков Беларуси, а значит и одном из крупнейших, объявили об отсутствии возможности провести некоторые операции с 28 декабря. “Белагропромбанк” извинился за “неудобства”.

«Белагропромбанк» предупредил белорусов об отключении некоторых операций по картам на новогодние праздники