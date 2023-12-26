Крупнейший банк предупредил белорусов о "срочных" ограничениях с картами. Надолго?

Опубликовано: 26.12.2023 12:47 , Обновлено: 26.12.2023

Белорусский "СберБанк" сообщил, что 26 декабря зачислить деньги на счета карт будут происходить в ограниченном режиме. Там сослались на срочные технические работы. На самом деле, некоторые проблемы могут продолжаться до 3 января.

“СберБанк (Беларусь) информирует, что в связи с проведением срочных технологических работ в период с 22:00 до 23:00 26 декабря 2023г. возможны перерывы при осуществлении операций через ЕРИП, операций по погашению кредитов, SWIFT переводам, при работе с Системой мгновенных платежей”, - рассказали в банке.

Но и это ещё не всё. В СберБанке признались, что 26 декабря 2023 также временно будет введен ограниченный режим зачисления денежных средств на карточные счета через АИС «Расчет» (ЕРИП) с других банков страны:

При отправке до 18:00 – зачисление будет осуществлено в течение 2-3 часов;

При отправке после 18:00 – зачисление будет осуществлено утром следующего рабочего дня.

Ранее Телеграф уже писал, что СберБанк в Беларуси сообщил о том, что с 22 декабря по 3 января «могут наблюдаться перебои в работе банкоматов по причинам, не связанным с работоспособностью банка». И уведомил о двухдневной отмене взимания комиссии.

Сбер Банк предупредил белорусов о перебоях в работе своих банкоматов до и после Нового года. Что делать?