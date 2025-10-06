Белорусов спросили, как выросли цены в 2025 году. Сколько ответили "очень сильно", а сколько - "упали"?

Опубликовано: 06.10.2025 15:00 , Обновлено: 06.10.2025

В МАРТ Беларуси заявили, что по итогам опроса, который провели с 28 сентября по 1 октября при поддержке БелТА и с помощью Google форм, оказалось, что некоторые белорусы считают, что цены на продукты и промтовары в последнее время что но выросли.

Так, в министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что 65,6% респондентов ответили, что цены на продовольственные и непродовольственные товары и услуги в Беларуси выросли очень сильно. Ещё 24,4% заявили, инфляция была, но незначительной. И только 2,7% опрошенных утверждают, что цены практически не изменились, а 2,3% даже заметили небольшое снижение.

При этом 42,1% респондентов признались, что покупают товары за границей из-за того, что там товары дешевле, чем в Беларуси. Впрочем, значительная часть - 36,8% - заявили, что не покупают за границей белорусские товары, так как внутри страны их покупать выгоднее.

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В МАРТ рассказали, что, по его данным, чаще за границей белорусы покупают:

молочная продукция (29,4 % от полученных ответов); бытовая техника (22,0 %); одежда, обувь (16,5 %); мясная продукция (12,8 %). кондитерские изделия (8,3 %).

Ещё 68,6% белорусов, участвовавших в опросе, заявили, что несогласны с тем, когда белорусский товар продается на экспорт по более низким ценам, чем на внутренний рынок страны. А 22,4% одобрили такое положение дел.

В министерстве утверждают, что некоторые участники онлайн-исследования сообщили, что за пределами Беларуси ассортимент белорусских товаров шире, чем внутри страны. В частности, такую ситуацию заметили с одеждой, обувью, бельем и косметикой.

[inf]Всего в онлайн-опросе приняло участие 299 респондентов.[/inf]

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Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о старте опроса белорусов, в котором попросило ответить, дешевле ли белорусские товары за границей, чем в самой Беларуси.

Среди вопросов был стандартный и всем близкий: “Как в целом изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары, услуги в 2025 году?”. Варианты ответа на него: от “немного снизились” до “выросли значительно”. Также можно было поставить галочку напротив “Затрудняюсь ответить”.

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