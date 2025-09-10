Белстат отчитался о снижении цен на продукты в августе. Как изменились с начала года?

Опубликовано: 10.09.2025 14:35 , Обновлено: 10.09.2025

Национальный статистический комитет (Белстат) 10 сентября обнародовал данные об изменении потребительских цен в Беларуси в августе 2025 года. Согласно официальной статистике, в стране в прошлом месяце наблюдалась дефляция. Посмотрели, какие продукты подешевели, по сравнению с предыдущим месяцем, что всё же подорожало и какова ситуация с показателем годовой инфляции, рост которого накануне потребовал "переломить" глава государства.

Исходя из официальной статистики, как минимум в августе требование Президента “переломить тенденцию растущей инфляции” было выполнено - прошлый месяц, по Белстату, страна завершила в условиях дефляции: индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем 2025 года составил 99,7%. Однако, если сравнивать августовские цены с декабрём 2024 года, то уровень инфляции составит 5,3% .

[inf]Дефляция - это процесс, противоположный инфляции, то есть снижение общего уровня потребительских цен на товары и услуги. [/inf]

Какие продукты подешевели в августе больше всего?

Уйти в минус по росту цен, судя по официальным данным о средних ценах на потребительские товары, удалось за счёт удешевления сезонных продуктов - овощей и фруктов. В целом цены конкретно на продовольственные товары за месяц упали на 0,9%. Некоторые продукты, согласно статистике Белстата, за месяц “сбросили” половину стоимости:

картофель стал дешевле на 44,27% - в июле в среднем по стране стоил 2,62 рубля за кило, а в августе - 1,46 рубля,

морковь подешевела на 53,50% - с 3,14 до 1,46 рубля за кило,

- с 3,14 до 1,46 рубля за кило, свежая капуста подешевела на 39,1% - с 1,56 до 0,95 рубля за кило,

лук репчатый подешевел на 24,72% - с 2,67 до 2,01 рубля за кило,

помидоры подешевели на 31,18% - с 6,03 до 4,15 рубля за кило,

перец подешевел на 17,47% - с 9,96 до 8,22 рубля за кило,

виноград подешевел на 30,74% - с 14,67 до 10,16 рубля за кило.

Впрочем, цены на некоторые продукты в августе продолжили расти:

кофе натуральный молотый подорожал на 4,93% - с 66,71 до 70 рублей,

- с 66,71 до 70 рублей, кофе растворимый подорожал на 2,83% - с 132,03 до 135,77 рубля,

шоколад подорожал на 1,89% - с 54,37 до 55,4 рубля,

чай черный байховый подорожал на 1,04% - с 60,66 до 61,29 рубля.

В Белстате подчеркнули, что если исключить из статистики изменение цен на отдельные товары и услуги, которые подвержены влиянию факторов административного и сезонного характера, то тенденция всё равно окажется проинфляционной: такой базовый индекс потребительских цен в августе 2025 года составил 100,4% - по сравнению с июлем, и 105,8% - по сравнению с декабрем 2024 года.

Накануне на совещании с аппаратом Национального банка Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал поддержание ценовой стабильности в стране “первостепенной задачей” финансового регулятора. Глава государства посетовал на то, что показатель инфляции к концу лета уже превысил целевой параметр, утверждённый правительством на 2025 год - не выше 5% - и потребовал “переломить тенденцию растущей инфляции”.

“Низкая инфляция нужна нашим предприятиям для планирования долгосрочных инвестиций. А людям - для того, чтобы не падала их покупательная способность и не обесценивались доходы и сбережения”, - заявил Лукашенко, упрекнув Нацбанк в том, что его роли в управлении инфляцией в стране “вообще пока слабо прослеживается”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин 1 сентября назвал последствия весенних изменений госрегулирования цен в Беларуси.

Турчин назвал последствия весенних изменений госрегулирования цен в Беларуси