Карпович назвал причины, почему инфляция в Беларуси "немного более быстрая", чем в 2024 году

Опубликовано: 25.07.2025 08:29 , Обновлено: 25.07.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович заявил, что инфляция в Беларуси хоть и "растет немного более быстрыми темпами, чем в 2024 году", но ниже чем в других странах ЕАЭС. По его мнению, для роста есть причины, выделив "внешнюю" и внутренние.

“Для примера в России годовой прирост инфляции в июне составил 9,4%, в Казахстане — 11,8%, в Кыргызстане в мае — на уровне 8%, — утверждает глава МАРТ.

Артур Карпович заявил, что цены в Беларуси пошли вверх в том числе из-за снижения урожайности в других странах ЕАЭС и роста цен на како и кофе в странах, где их выращивают.

Впрочем, внутреннюю причину Артур Карпович тоже назвал. По его словам, согласованное с госорганами повышение цен белорусских производителей тоже повлияло на рост цен. Но его глава МАРТ назвал вынужденным: из-за роста затрат на само сырье и доставку.

“Так, за шесть месяцев шоколад стал дороже на 21,2%, кофе — на 12,3%, чай — на 5,8%. Плодоовощная продукция в целом в июне 2025-го по сравнению с декабрем 2024-го подорожала на 14,2%. Основной рост пришелся на картофель, свеклу и капусту. Сказался на ускоренном темпе роста инфляции и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, транспорт и подакцизные товары — топливо, алкоголь, табак”, - перечислил министр торговли Беларуси.

Напомним, что Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал данные об изменении потребительских цен в Беларуси за июнь 2025 года. По официальной информации, годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024-го) составила 7,3%. Причем продовольственные товары за год подорожали на 10,5%.

[inf]В июне 2024 года годовая инфляция в Беларуси составила 5,8%. Цены на продовольственные товары тогда выросли в годовом выражении на 6,4%. [/inf]

Тем не менее, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) 14 июля в своём еженедельном макроэкономическом обзоре назвали две главные причины растущей инфляции в Беларуси: увеличение реальных заработных плат (в январе-мае этот показатель подрос на 11,4%), расширение кредитования и расширение кредитования в стране.

В ЕАБР назвали причину роста инфляции в Беларуси до 7,3%. Какую спрогнозировали к концу 2025 года?