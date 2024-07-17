"Беларусбанк" предупредил о закрытии счетов "в одностороннем порядке". Как получить остаток?

Опубликовано: 17.07.2024 13:37 , Обновлено: 17.07.2024

В пресс-службе государственного "Беларусбанка" предупредили, что в скором времени начнут закрывать счета некоторых жителей Республики. Так, в период с 22 июля клиентам банка пообещали отправить SMS-сообщения с информацией о расторжении договоров "в одностороннем порядке". Правда, столь радикальные меры коснутся не всех.

Сотрудники “Беларусбанка” подчеркнули: на основании договора об использовании карточки банк может в одностороннем порядке закрыть счёт при одновременном соблюдении следующих условий:

если по счёту в течение года не было “движения денежных средств” (покупки, оплата услуг, зачисление зарплаты, переводы и т.д.);

если срок действия карточки истёк;

если остаток на счёте по истечении года меньше 0,5 БВ (20 рублей).

Если “спящая” карта вам всё-таки нужна, для её дальнейшего использования нужно обратиться в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом в пресс-службе подчеркнули: сделать это необходимо в течение месяца после получения SMS. В противном случае по истечении 30 рабочих дней банковский счёт аннулируют.

Получить остаток денежных средств (если он имеется) по уже закрытому счёту можно при обращении в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 июля 2024 года “Сбербанк” также не будет продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в “Альфа-Банке” с 15 июля. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

Белорусские банки предупредили, что с 1 июля перестанут продлевать сроки платёжных карт. Кому бежать за новой?