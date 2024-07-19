Один из банков дал белорусам 6 месяцев, чтобы избежать блокировки карты. Что нужно сделать?

Опубликовано: 19.07.2024 22:12 , Обновлено: 19.07.2024

В пресс-службе "СберБанка" предупредили некоторых белорусов о расторжении договоров и, как следствие, блокировке платёжных карт. Речь идёт о физлицах и владельцах благотворительных счётов, у которых на протяжении последнего года отсутствовали какие-либо транзакции. Это могут быть покупки, переводы от друзей или близких, оплата коммунальных услуг и др. Исключение составило лишь зачисление процентов.

Так, в “СберБанке” предупредили, что в течение 6 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, владелец “спящего” счёта должен возобновить “движение денежных средств”. В противном случае банк прекратит обязательства по договору и закроет его, а неиспользованный остаток перечислит на отдельный счёт. При этом по истечении срока, установленного законодательством Беларуси, деньги пойдут “в доход банка”, подчеркнули в пресс-службе.

“При этом банк обязуется возвратить по требованию владельца неактивного счёта остаток денежных средств, находившихся на счёте на момент его закрытия”, — отметили в “СберБанке”.

К слову, ранее о подобных мерах предупреждали другие белорусские банки — “Беларусбанк” и “Альфа-Банк”. Однако условия у них разные. Так, основанием для закрытия «спящих» карт “Альфа-Банка” станет отсутствие каких-либо операций в течение полугода при условии, что остаток на счёте на момент закрытия составляет одну базовую величину (40 рублей) или меньше.

Что касается “Беларусбанка”, то с 22 июля в руководстве организации пообещали отправлять SMS с информацией о расторжении договоров “в одностороннем порядке”. В случае, если «спящая» карта всё-таки нужна, для её дальнейшего использования нужно обратиться в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом в пресс-службе подчеркнули: сделать это необходимо в течение месяца после получения SMS. В противном случае по истечении 30 рабочих дней банковский счёт аннулируют.

«Беларусбанк» предупредил о закрытии счетов «в одностороннем порядке». Как получить остаток?