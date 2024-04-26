Белорусов позвали работать в крупную торговую сеть. Кому пообещали 1700 рублей в месяц?

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Опубликовано: 26.04.2024 11:30 , Обновлено: 26.04.2024

Крупная белорусская торговая сеть "Санта" решила устроить ярмарку вакансий в одном из столичных магазинов. Потенциальным сотрудникам предложили зарплаты от 1,4 до 1,7 тыс. рублей, а также "приветственные бонусы". Узнали, какие вакансии открыты, а также куда и когда обращаться потенциальным соискателям.

Сама ярмарка вакансий пройдёт уже сегодня, 26 апреля . Лично узнать подробнее об открытых вакансиях можно будет с 16:00 до 20:00 в магазине сети на Московском шоссе, 4А (9-й км).

Предварительно в компании озвучили следующие зарплаты, которые они готовы предложить соискателям:

повар – 1,7 тыс. рублей,

кассир – 1,6 тыс. рублей,

продавец - 1,4 тыс. рублей,

грузчик – 1,4 тыс. рублей.

В компании пояснили, что зарплаты указаны “чистыми”, то есть после вычета налогов, за полную ставку. Новым сотрудникам также пообещали дополнительные “приветственные бонусы”.

Кроме того, в компании отметили, что работу готовы предложить даже тем, у кого нет опыта. Таким кандидатам в компании предложили возможность освоить новую профессию и получить необходимые навыки.

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Ранее Telegraf.news рассказал о вакансиях с зарплатой, выше средней по стране, которые открыла компания “Белоруснефть”, а также о вакансиях на одном из минских заводов, который пообещал разово выплатить новым сотрудникам до 6,8 тыс. рублей.

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Напомним, что средняя зарплата в Беларуси в марте, по данным Белстата, составила 2161,1 рубля ($664). Лидером по средней зарплате традиционно стал Минск: здесь работники в марте в среднем получали зарплату в 3005,4 рубля (или $923,5 по курсу Национального банка на 24 апреля).

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