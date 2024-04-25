Минский завод пообещал выплатить новым сотрудникам 6800 рублей. А сколько зарплата?

Опубликовано: 25.04.2024 12:30 , Обновлено: 25.04.2024

Минское предприятие "Пеленг", которое выпускает оптико-электронную продукцию, разместило на своем сайте несколько вакансий с зарплатами до 3800 рублей. При трудоустройстве пообещали денежный бонус, который на некоторых позициях больше самой зарплаты.

Так, заводу, судя по информации на сайте, нужен наладчик станков с программным управлением 7-го или 8-го разряда. Зарплата - 3800 рублей, плюс “приветственный бонус” в размере 3000 рублей. От соискателя требуется профессионально-техническое образование и опыт работы от одного года. Работник должен будет заниматься наладкой станков, изготовлением деталей и не только.

“Приветственный бонус” пообещали выплатить в течение пяти рабочих дней с момента трудоустройства. Кстати, 3800 рублей - это “гарантированный доход”, “дальше - больше”. А для высококвалифицированных специалистов - “индивидуальное предложение”. Также для работника, судя по информации на сайте, предусмотрена 13-я зарплата, матпомощь к отпуску и не только.

Еще “Пеленгу” требуется оптик-механик 4-6-го разряда с зарплатой в 3000 рублей и “приветственным бонусом” в 2500 рублей. От соискателя ждут аккуратность и усидчивость, “приветствуется опыт работы с оптикой”. Оптику-механику нужно будет заниматься чисткой и предсборкой оптики, а также контролировать ее чистоту и дефекты.

Еще завод ищет слесаря механосборочных работ 4-6-го разряда. На эту позицию пообещали зарплату размером 2800 рублей и бонус - 2000 рублей. Из требований к кандидату - навык работы с конструкторской документацией, также “приветствуется опыт работы” в этой должности. В обязанности слесаря будет входить сборка, регулировка и отладка точных приборов и контрольно-измерительной аппаратуры, а также балансировка деталей и узлов.

Кроме того, “Пеленг” разместил вакансии монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов (зарплата - 2800 рублей, бонус - 2000 ), регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов (зарплата - 3000 рублей, бонус - 2500 ), контролера оптических деталей и приборов (зарплата - 2000 рублей, бонус - 2500 рублей) и не только.

Ранее Telegraf.news рассказывал о вакансиях компании “Белоруснефть”. К примеру, водителям погрузчика пообещали платить от 3500 рублей, машинистам спецтехники — от 3700. Также в компании рассказали о «гарантированном росте заработной платы» потенциальных сотрудников через несколько месяцев.

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