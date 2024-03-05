"Вылетаю в Минск первым рейсом" - Белорусам предложили работу за $70 в день. Те ответили

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Опубликовано: 05.03.2024 09:39 , Обновлено: 05.03.2024

В TikTok распространилось видео, где рассказали о работе в Минске, за которую пообещали платить $70 в день. Что надо делать?

Белорусам за такую зарплату предложили сразу несколько вакансий: сборщик тюльпанов в теплицах, упаковщик тюльпанов, продавец. “Обед за наш счет”, - добавил автор видео.

В комментариях - рой желающих. “Я хочу на вашу работу, сколько вахта дней?”, - написала одна пользовательница.

“Где находятся теплицы? Я из Минка, хочу работать”, - сказал другой комментатор.

Некоторые выразили готовность приехать на такую работу из других городов: “Вылетаю в Минск первым рейсом”.

В основном же в комментариях просили подробнее рассказать о работе. На это автор ролика отвечал предложением изучить всю информацию в его профиле. А там ссылка на Telegram-канал “с актуальными вакансиями в России, Евросоюзе, СНГ”.

К слову, часть комментаторов решила, что это “развод”: “Ну никак 70 долларов (225 бел. руб) в день!!! В месяц - да, еще можно поверить!!!”

“Эта расценка - 70$ - за весь парник одному сорвать”, - написала подписчица.

А кто-то решил пошутить: “Люди, это в час. Это же Беларусь”.

“Тюльпаны свои брать?”, - спросил другой комментатор.

Недавно Телеграф рассказывал о вакансиях одного минского завода. Согласно объявлению, искали сотрудников более чем на 15 позиций.

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Также мы писали о вакансии столичного ЖКХ, где водителю грузового автомобиля 5 разряда пообещали платить от 3,5 тыс. белорусских рублей в месяц.

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