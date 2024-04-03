Минчанам предложили получить новую профессию за 8 часов и устроить их на работу. Какую зарплату пообещали?

Опубликовано: 03.04.2024 15:05 , Обновлено: 03.04.2024

В Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предложили пройти обучающий курс, благодаря которому можно получить новую профессию. За 8 часов из безработного пообещали не только сделать специалиста, но и устроить на работу. Притом ни где-нибудь, а в столице.

После того, как белорус или белоруска обратится в службу занятости и пройдёт специальный 8-часовой курс “Введение в профессию социальный работник”, его или её гарантированно трудоустроят, пишет издание “Минск-Новости”. После приобретения соответствующих навыков белорусам пообещали работу в территориальных центрах соцобслуживания населения по всему Минску.

Во время обучения бывшие безработные должны изучить:

этику и психологию общения с пожилыми людьми и инвалидами;

основные подходы в оказании социальных услуг;

основы трудового законодательства;

охрану труда и пожарной безопасности.

“Во время обучения выплачивается стипендия, может быть оказана материальная помощь, по окончании выдаётся документ установленного образца”, — отметили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Получить новую профессию и, соответственно, работу, могут лишь те, кто зарегистрирован в службе занятости Минска. О размере будущей заработной платы сотрудники госорганов не сообщили, но мы нашли несколько похожих вакансий.

Так, например, ТЦСОН Советского района Минска ищет социального работника без опыта. Из требований — среднее специальное, профессионально-техническое или общее среднее образование, а также “желание работать”. Помимо этого, работодатель пообещал официальное трудоустройство и социальный пакет. Зарплата — 1000 рублей до вычета налогов.

А вот обязательную медсправку о состоянии здоровья попросят у вас в ТЦСОН Первомайского района Минска. Там с 21 марта также ищут социального работника. В обязанностях указано два пункта:

оказание социально-бытовых услуг на дому;

доставка продуктов питания, уборка и приобретение лекарственных средств.

Платить здесь готовы от 950 до 1000 белорусских рублей на руки, как утверждает работодатель.

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