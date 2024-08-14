Торговая сеть опубликовала 600 вакансий по всей Беларуси. Кому пообещали сертификат на 500 рублей, а кому — 2800 зарплаты?

Опубликовано: 14.08.2024 15:24 , Обновлено: 24.12.2024

Сеть магазинов «Копеечка», «Доброном» и «Маяк» опубликовала ряд вакансий для жителей столицы. Так, в связи с открытием новых точек на работу пригласили кладовщиков, поваров, комплектовщиков, продавцов и др. При этом будущим сотрудникам пообещали "приветственный сертификат" на сумму 500 рублей — его можно потратить на покупки в магазинах сети. Помимо этого, работников ищут и в других магазинах по всей Республике.

Одна из актуальных вакансий — комплектовщик, которого ищут на работу в распределительные центры в деревнях Прилесье и Таборы. При этом наниматель указал, что побороться за место могут и иногородние — им пообещали предоставить “бесплатное проживание в комфортабельном хостеле”. Зарплату, правда, не уточнили. Зато уточнили условия:

график работы — 4/4;

оплата медосмотра;

корпоративная форма, оборудованная комната приёма пищи, раздевалки и душевые;

материальная помощь в “различных жизненных ситуациях”, организация экскурсий и корпоративных мероприятий, приятные бонусы;

скидки и бонусы в рамках программы лояльности для работников сети магазинов «Доброном» и «Копеечка».

Помимо этого, на работу пригласили повара-пиццера, повара-пекаря и просто повара. При этом наниматель уточнил, что готов рассмотреть кандидатов без опыта — предусмотрено обучение. Интересно, что на этих позициях тот самый приветственный бонус больше — 800 рублей вместо 500 для комплектовщика. Но и здесь об уровне заработной платы ни слова. Однако на сайте Государственной службы занятости мы нашли около 600 вакансий от “Добронома” по всей Беларуси. В частности, в Минске на сегодняшний день актуальны следующие:

укладчик-упаковщик — 1300-1400 рублей; кухонный рабочий — 1100-1400 рублей; грузчик — 1600-2400 рублей; уборщик помещений — 1100-1550 рублей; пекарь — 1300-1800 рублей; кондитер — 1400-2400 рублей; продавец — 1550-2200 рублей; повар — 2200-2500 рублей; кладовщик — 1300-1700 рублей; администратор зала — 1900-2300 рублей; директор — 2200-2800 рублей.

Что предлагают другие торговые сети?

В торговой сети “Евроопт” за последнее время белорусам предложили 830 вакансий по всей Беларуси. В частности, в Минске ищут работников на следующие должности:

укладчик-упаковщик — 1100-1200 рублей; контролёр-кассир — 1700-1900 рублей; кладовщик — 1500-1700 рублей; комплектовщик — 700-720 рублей; товаровед — 1550 рублей; водитель погрузчика — 1280 рублей; грузчик — 1800-1900 рублей; повар — 1900-2100; обвальщик мяса — 1500-2000 рублей; курьер — 1100-2500 рублей.

Тем временем торговая сеть продуктовых магазинов “Санта” предложила откликнуться на следующие вакансии в Минске:

повар — 1560-1865 рублей; кондитер — 1556-1865 рублей; продавец — 1490 рублей; контролёр-кассир — 1680 рублей; пекарь — 1556 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что безработных белорусов, а также тех, у кого есть такая возможность, позвали на подработку по сборке урожая. Ездить придётся на фермерское хозяйство в Смолевичском районе, однако в Службе занятости предупредили: транспорт за наш счёт. Помимо этого, с желающими пообещали заключить договор, однако о графике почему-то не сообщили.

50 рублей в день. Белорусам предложили сезонную подработку в поле. Что нужно делать?