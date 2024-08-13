Белорусам предложили выиграть 30 тыс. рублей, потратив 2. А за что пообещали квартиру и поездки на Мальдивы?

Опубликовано: 13.08.2024 15:44 , Обновлено: 13.08.2024

Белорусские торговые сети и не только решили порадовать своих покупателей и клиентов акциями, в которых можно выиграть деньги, технику, электросамокат, путевки на Мальдивы, в Турцию, Китай и даже квартиру.

“Соседи”

Так, торговая сеть “Соседи” проводит по 31 августа рекламную игру, призы в которой:

Электросамокат My way. Музыкальная колонка JBL. Фотоаппарат Fujifilm Instax. Набор для пикника. Чемодан для путешествий. 30 тыс. рублей.

А вот что нужно сделать, чтобы стать участником рекламной игры:

зарегистрировать бонусную карту “Купилка” или “Суперкупилка” на сайте сети или в мобильном приложении «Соседи всегда под рукой»,

проверить свои данные и подтвердить согласие на участие в рекламной игре в личном кабинете,

покупать по 31 августа с бонусной картой игровой товар Bounty или M&M’s на сумму не менее двух рублей.

Каждую неделю будут разыгрывать один приз. Вот даты розыгрышей: 19 августа, 26-е, 2 сентября, 9-е (в этот день - 30 тыс. рублей).

Представители “Соседей” пообещали, что победителям сообщат о выигрыше в срок не позднее трех дней от даты проведения розыгрыша с помощью SMS на телефон.

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“Евроопт”

Торговая сеть “Евроопт” также до конца августа проводит свою традиционную игру “Удача в придачу”. Для участие в ней нужно весь месяц покупать с картой “Еплюс” «товары удачи» на два рубля. А вот что разыгрывают:

одну квартиру в Минске в жилищном комплексе “Вершина”,

три поездки на Мальдивы,

три поездки в Турцию,

три поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ),

пять поездок на Кубу,

пять поездок в Китай,

10 тыс. подарочных сертификатов на пять рублей.

Для тех, кто раньше не участвовал в игре “Удача в придачу” от “Евроопта”, необходимо зарегистрироваться на сайте igra.evroopt.by, eplus.by или в мобильном приложении «Еплюс», а также подтвердить свое согласие на участие в игре. Там же опубликовали полный список актуальных «товаров удачи».

Призы разыграют 6 сентября в 18:20. Трансляцию можно будет смотреть в эфире телеканала ОНТ или на сайте igra.evroopt.by.

life:)

С 29 июля до 30 ноября оператор life:) проводит игру «Тысячи причин подключиться на life:)». Разыгрывают следующие призы:

17 подарочных сертификатов на 2 тыс. рублей на покупки в интернет-магазине оператора,

10 тыс. рублей.

Для участия в игре необходимо оставить заявку на сайте life:) для переноса номера от другого оператора и оплачивать выбранный тариф вовремя. Призы будут разыгрывать каждую неделю. Победителю сообщат о выигрыше с помощью SMS и телефонного звонка.

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“Белоруснефть”

А у компании “Белоруснефть” в августе - рекламная игра “Беларусь – это цiкава!”. Для участия в ней необходимо заправляться на сумму от 30 рублей с бонусной картой “Заправка”. Будут присваивать шансы:

Один шанс в день при покупке топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ. Два шанса в день при покупке газа ПБА (пропан-бутан автомобильный).

Это шансы для розыгрыша 30 тыс. рублей. Также разыгрывают четыре приза по 5 тыс. рублей. Чтобы получить шансы на них, необходимо расплачиваться при заправке карточкой “Белкарт”, а если рассчитываться через приложение “Белкарт Pay”, шансы на розыгрыш 5 тыс. рублей удваиваются, сообщили организаторы.

Информацию о присвоении шанса будут отправлять push-уведомлением в мобильном приложении «Белоруснефть» на следующий день после заправки. В разделе “Розыгрыши” в личном кабинете приложения будут показывать количество шансов. После 6 сентября вместо количества шансов будут отображены номера, которые примут участие в розыгрыше. Он запланирован на 10 сентября 2024 года (начало проведения - 18:00, место - Минск, пр. Победителей, 143 (АЗС № 23)).

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко запретил некоторым белорусам участвовать в рекламных играх и розыгрышах ценных призов. Если раньше это было запрещено самим организаторам, то теперь еще и тем, кто их спонсирует и участвует в формировании призового фонда.

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