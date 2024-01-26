Лукашенко запретил некоторым белорусам участвовать в рекламных играх. Кому не выдадут выигрыш?

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Опубликовано: 26.01.2024 10:14 , Обновлено: 26.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил некоторым белорусам участвовать в рекламных играх и розыгрышах ценных призов. Если раньше участвовать в рекламных розыгрышах было запрещено самим организаторам, то теперь ещё и тем, кто их спонсирует и участвует в формировании призового фонда.

Изменения в правилах проведения рекламных игр в Республике Беларусь, утверждённых ещё в 2003 году, прописали в президентском указе №29, текст которого 25 января выложили на сайте Администрации Лукашенко.

Так, участвовать в рекламных играх запретили “лицам, занимающим руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда”.

Также выигрыш запретили выдавать победителям рекламной игры, если те окажутся в перечне “организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности”. Более того, по новому указу, приз теперь не выдадут даже наследникам таких лиц.

Кроме того, организаторам рекламных игр запретили рекламировать их до официального опубликования правил проведения игры в каком-либо печатном средстве массовой информации, а при проведении игры в интернете обязали организаторов использовать только “зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы”.

Срок госрегистрации рекламной игры при этом сократили с 15 до 10 дней, а для игры с небольшим призовым фондом (до 40 базовых величин, что сегодня составляет 1600 рублей) установили упрощенный порядок проведения.

Как пояснили в президентской администрации, все эти изменения направлены “на вовлечение в организацию рекламных игр малого и среднего бизнеса”, а также на “повышение имиджа белорусских субъектов хозяйствования и популяризацию отечественной продукции”.

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