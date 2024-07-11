15 айфонов и путёвка на Мальдивы. Один из банков предложил белорусам выиграть "отпуск мечты". Что попросил взамен?

Опубликовано: 11.07.2024 14:20 , Обновлено: 11.07.2024

"Паритетбанк" запустил рекламную игру и предложил белорусам испытать удачу, поборовшись за "отпуск мечты". Ожидается, что главными призами станут 15 айфонов, 20 чемоданов, а также путёвки в Турцию, ОАЭ, Грузию и на Мальдивы. Организаторы уточнили, что игра продлится со 2 июля по 31 октября. Всё, что нужно, это совершать покупки. Правда, особым способом.

Для того, чтобы принять участие, нужно:

привязать карту Visa от “Паритетбанка” к Apple Pay или Samsung Pay;

со 2 июля по 31 октября оплачивать покупки смартфоном на сумму от 30 белорусских рублей;

на сумму от 30 белорусских рублей; зарегистрировать платежи в личном кабинете, загружая скриншоты или фотографии чеков.

В пресс-службе банка уточнили, что за каждую операцию белорусу присваивается один уникальный игровой код, который и будет ежемесячно участвовать в розыгрыше. Более того, шансы на победу можно увеличить, если совершать покупки в категории «Отпуск». Так, за каждый чек система присвоит не один, а сразу четыре игровых кода. Для этого нужно дополнительно загрузить фотографии соответствующих документов (договор, билет и т.д.).

К категории «Отпуск» относятся:

бронирование и оплата проживания в отелях, гостиницах и усадьбах;

аренда транспортных средств;

покупка туристических туров;

покупка билетов на ж/д поезда, самолёты, автобусы и рейсовые маршруты.

Организаторы пообещали провести розыгрыш в несколько этапов, в каждом из которых определят счастливого обладателя путёвки за границу. Участвовать можно неограниченное количество раз: чем больше покупок, тем больше чеков и, соответственно, шансов на “отпуск мечты”.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белинвестбанк” предложил белорусам воспользоваться всеми возможностями сервиса “Оплати” и записаться на консультацию к частному врачу “для душевного спокойствия”. В пресс-службе банка подчеркнули, что акция будет длиться на протяжении июля. Так, при помощи сервиса можно получить скидку 20% на… психотерапевта.

Один из банков предложил белорусам скидку 20% на частного врача «для душевного спокойствия». Сколько стоит консультация?