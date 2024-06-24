Один из банков предложил белорусам выиграть 25 тыс. рублей. Что нужно делать?

Опубликовано: 24.06.2024 22:28 , Обновлено: 24.06.2024

Беларусбанк начал рекламную игру "Опять 25!", два главных приза которой - 25 тыс. рублей. Для участия нужно с 24 июня по 31 августа рассчитываться при покупках и оплате услуг карточкой "Белкарт" этого банка.

Кроме 25 тыс. рублей, пообещали также разыграть 10 призов по 2,5 тыс. рублей и еще 25 - по 250 рублей. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте belkart-igra.by. После этого в личном кабинете там за каждую покупку (при оплате картой “Белкарт”, конечно) будут начисляться баллы: один рубль равен одному баллу.

“А если рассчитываетесь карточкой «Бархат», один рубль будет равняться двум баллам”, - сообщили в пресс-центре Беларусбанка.

Чтобы поучаствовать в розыгрыше 25 тыс. рублей, нужно набрать 800 баллов (то есть совершить покупки картой “Белкарт” на сумму 800 рублей в период по 31 августа). Для участия в розыгрыше 2,5 тыс. рублей необходимо собрать 400 баллов, 250 рублей - 50 баллов.

Сам розыгрыш запланировали провести 12 сентября. Список победителей пообещали опубликовать на сайте рекламной игры, а также сообщить счастливчикам о выигрыше по телефону.

[info_b]Оформить карту “Белкарт” Беларусбанка можно здесь. А подробнее с правилами рекламной игры можно ознакомиться в тексте свидетельства, выданного Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). [/info_b]

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