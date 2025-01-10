Белорусам предложили скидки до 50% на новогодние подарки. Где "зимний ценопад"?

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Опубликовано: 10.01.2025 18:06 , Обновлено: 10.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила скидки до 50% на все новогодние подарки в своих фирменных магазинах. Редакция Telegraf.news узнала, какие сладости и с каким снижением цен предложили конкуренты "Коммунарки" - гомельский "Спартак" и минский "Слодыч".

До какого числа будет продолжаться акция “Коммунарки”, производитель не уточнил, сказав только, что предложение действует при наличии товара в магазине. На опубликованном в Instagram фото показали следующие подарки:

“Новогодние смешинки”, 1000 г,

“Мешок под елку”, 1500 г,

“Подарок от Маши и Медведя”, 500 г,

“В гостях у Деда Мороза”, 700 г,

“Фирменный подарок”, 2000 г,

“Мишкины забавы”, 300 г,

“Елочка пушистая”, 130 г,

“Новогодняя змейка”, 300 г,

“Игры у елки”, 700 г.

Известно, что цены стартуют от 5,92 рубля.

[info_b][link href=“https://kommunarkashop.by/catalog/novogodnie-podarki/” target=“_blank” rel=“noopener”] Здесь [/link] можно узнать, какие сладости положили в тот или иной подарок.[/info_b]

На «Коммунарке» ответили на жалобы белорусов, что конфеты стали «не такие вкусные, как раньше». Что случилось с «Берёзкой» и «Знiчкай»?

А что у “Спартака” и “Слодыча”?

Так, гомельская кондитерская фабрика «Спартак» снизила цены в январе на свою карамель. Например, кило карамели «Дюшес» можно купить за 4,99 рубля (-43%), за такую же цену продают “Сливу” и конфеты со вкусом барбариса.

Тем временем «Слодыч» объявил скидки по 31 января на пряники «Коровка» с ароматом топленого молока (упаковка 300 г — 4,39 рубля), печенье «Слодыч» в ассортименте (за 390 г - 2,84), конфеты жевательные Frumi с начинкой «яблоко», «вишня» и «апельсин» (1 кг - 15,99 рубля) и не только.

До 43%. Белорусские кондитерские фабрики снизили цены на пряники, печенье, вафли, карамель. Где кило конфет по 5 рублей?

Ранее Telegraf.news писал, что на “Коммунарке” развеяли миф о том, на какие конфеты объявляют скидки, и рассказали, есть ли связь между сроком годности продукции и предложением на акции.

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