До 43%. Белорусские кондитерские фабрики снизили цены на пряники, печенье, вафли, карамель. Где кило конфет по 5 рублей?

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Опубликовано: 09.01.2025 18:27 , Обновлено: 09.01.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" и минская "Слодыч" рассказали о своих скидках на конфеты, пряники, печенье, вафли в январе. Закупиться сладостями на акции, как обычно, можно только в фирменных магазинах производителей.

Так, “Спартак” [link href=“https://t.me/kfspartaklive/4368” target=“_blank” rel=“noopener”] снизил [/link] цены на эту карамель (до какого числа будут действовать скидки, не сказали):

карамель “Дюшес”, 1 кг - 4,99 рубля (не на акции - 8,7, -43%),

карамель “Слива”, 1 кг - 4,99 (без скидки - 8,7, -43%),

карамель “Дюшес”, 200 г - 1,7 рубля (обычная цена - 2,6, -35%),

карамель с ароматом мяты, 200 г - 1,7 (не на акции - 2,6, -35%),

карамель со вкусом барбариса, 1 кг - 4,99 (без скидки - 8,7 рубля, -43%),

карамель с ароматом мяты, 1 кг - 4,99 (обычная цена - 8,7, -43%),

карамель «Коньячная», 150 г - 1,4 (без скидки - 1,62, -13,5%),

карамель “Озорная вишня”, 150 г - 1,27 (обычная стоимость - 1,47, -14%),

карамель “Фруктовое ассорти”, 200 г - 1,83 (не на акции - 2,6, -30%).

Производитель предупредил, что количество акционного товара ограничено.

Скидки от “Слодыча”

Тем временем “Слодыч” [link href=“https://t.me/slodychslodych/646” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] скидки по 31 января на:

печенье “Слодыч” в ассортименте, 390 г - 2,84 рубля (не на акции - 3,35, -15%),

пряники “Коровка” с ароматом топленого молока, 300 г - 4,39 (не на скидке - 5,17, -15%),

конфеты глазированные желейно-фруктовые “Полярная ночь”, 1 кг - 10,14 (обычная цена - 11,94, -15%),

конфеты жевательные Frumi со вкусом “малина-лимон”, “клубника-банан”, “яблоко-ананас”, 1 кг - 16,99 (без скидки - 18,82 рубля, -10%),

конфеты жевательные Frumi с начинкой “яблоко”, “вишня” и “апельсин”, 1 кг - 15,99 (не на акции - 17,56 рубля, -9%),

карамель с начинкой “Ягодка”, 1 кг - 7,14 (обычная стоимость - 8,4, -15%),

печенье сахарное в ассортименте, 430 г - 2,98 (не на акции - 3,51, -15%),

конфеты молочные “Молочный десерт” с шоколадной начинкой и молочной, 1 кг - 11,98 (без скидки - 14,1 рубля, -15%),

конфеты “Лимонадные бутылочки”, 500 г - 7,44 (обычная цена - 8,76, -15%),

и не только (все сладости - на картинке ниже).

Ранее Telegraf.news писал, что торговые сети продолжают предлагать белорусам скидки на разные продукты. Наш журналист посмотрел, где можно выгодно закупиться после Рождества рыбой, мясом, фруктами, креветками, кофе и не только.

Магазины предложили белорусам скидки до 31% на креветки, индейку, виноград, ветчину, кофе и не только