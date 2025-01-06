Просроченные или непопулярные? На «Коммунарке» развеяли миф о том, на какие конфеты объявляют скидки

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.01.2025 14:40 , Обновлено: 13.02.2025

Многие белорусы уверены: если в магазине объявили акцию, значит, одно из двух — либо у конфет истёк срок годности, либо их никто не покупает. Чтобы расставить все точки над i, Telegraf.news обратился к начальнику управления по качеству СОАО «Коммунарка» Анне Козырь. Специалист рассказала, что из этого – миф, а что действительно правда.

Оказывается, зачастую скидки в фирменных магазинах объявляют на те конфеты, у которых срок годности находится “на грани”. Однако это не значит, что им «остался» день или два. Специалист объяснила: это делается за 2-3 месяца, чтобы как раз таки распродать все сладости до часа Х. Если к этому моменту на прилавках что-то и осталось (хотя, по словам эксперта, всё раскупают), продукцию утилизируют.

«Что делать с просроченными сладостями? Правильно, ничего. Поэтому, чтобы такого не произошло [не закончился срок годности - Прим. ред.], мы отправляем конфеты на глубокую скидку. Подчеркну: это не значит, что они старые или с ними что-то не так. Наоборот, ещё в течение 2-3 месяцев с начала акции их можно и нужно есть», – уточнила Анна Козырь.

Процесс производства конфет на фабрике "Коммунарка". Фото Telegraf.news

Как белорусам узнать срок годности конфет на развес? На фабрике «Коммунарка» раскрыли «секрет»

Что касается «вкусных» или «невкусных» конфет, здесь, конечно, всё более очевидно. Зачем фабрике делать скидку на то, что покупают и так? Например, если речь идёт о «Столичных» и «Любимой Алёнке», то их белорусы готовы приобретать без акции, отметили специалисты.

Вместе с тем на “Коммунарке” заверили, что иногда акцию объявляют на совершенно новый вид продукции. Делают это для того, чтобы люди купили, распробовали и, если конфеты понравятся, приобретали их в дальнейшем. Этакая своеобразная реклама.

От чего зависит цена на конфеты?

Во-первых, стоимость того или иного вида продукции зависит от ингредиентов. Чем дороже состав, тем она выше. Например, конфеты с кондитерской глазурью будут дешевле, чем с шоколадной и т.д. Это первый фактор.

«Вторым пунктом идёт технология производства. Если конфеты выпускают на высокопроизводительной линии, где работает небольшое количество людей, то и себестоимость будет ниже. А если, например, линия старая, да ещё и ингредиенты дорогие, — это честная цена», — объяснила главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд.

Начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь (слева) и главный технолог Ирина Мацыгуд. Фото Telegraf.news

Почему в фирменных магазинах конфеты иногда дороже, чем в обычных? На «Коммунарке» пояснили, от чего зависит цена

Можно ли есть конфеты с истёкшим сроком годности?

К слову, ранее Telegraf.news писал, что при покупке конфет мы иногда можем переборщить и взять слишком много. Съел пару штук, угостил друзей – и всё, больше не лезет. Тогда сладости лежат и покорно ждут своего часа. Однако можно ли их есть, если закончился срок годности? Что с ними происходит в этот момент? На эти вопросы журналистов Telegraf.news помогли ответить специалисты белорусской фабрики «Коммунарка».

Можно ли есть конфеты, у которых закончился срок годности? На «Коммунарке» рассказали, что с ними происходит в этот момент

[avtor]