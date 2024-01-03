Как превратить горькую шоколадку в молочную? Простой рецепт

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Опубликовано: 03.01.2024 12:42 , Обновлено: 03.01.2024

Во время праздников у многих белорусов может появится целый склад разнообразных шоколадок. Но что делать с горькими? Ведь далеко не всем нравится их вкус. Оказывается, можно сделать из обычного темного шоколада нежный молочный. Для этого понадобится всего несколько дополнительных ингредиентов и немного времени.

Именно горький шоколад считают самым полезным для здоровья. Все потому, что в нем содержится больше всего какао и меньше всего сахара. По словам врачей, горький шоколад улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также повышает умственную работоспособность.

Однако не все взрослые и лети любят такой продукт. Многие отдают предпочтение более сладкому и мягкому вкусу молочного шоколада, чем слишком интенсивному и горькому темному. К счастью, для таких людей есть решение этой проблемы.

Как самостоятельно, в домашних условиях, превратить горькую шоколадку в молочную? Есть простой рецепт.

[info_b]При таком способе приготовления из одной плитки темного шоколада у вас должно получиться 250 грамм молочного. А если добавить любимую начинку, то еще больше.[/info_b]

Рецепт молочного шоколада из горького

Все довольно просто. Вам не потребуется слишком много усилий или времени.

Ингредиенты:

горький шоколад – 1 плитка (90-100 грамм);

сливочное масло – 50 грамм;

жирные сливки (лучше от 30%) – 1 столовая ложка;

молоко – 100 мл;

сахар (или сахарная пудра) – 2 чайных ложки;

любимая начинка по желанию (орехи, печенье, изюм, кокосовая стружка и т.д.).

[info_b]Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было мягким.[/info_b]

Способ приготовления:

Растопите горький шоколад на водяной бане. Для этого понадобятся две кастрюли (одна побольше, другая поменьше). Поставьте одну кастрюлю на огонь, в нее поместите маленькую. Затем налейте в большую воды.

[info_b]Важно! Кастрюля поменьше должна быть полностью сухой. Если в горький шоколад попадет вода, он может испортиться.[/info_b]

Разломайте плитку шоколадки на кусочки и положите в маленькую кастрюлю. Постоянно аккуратно помешивайте.

Как только шоколад станет жидким, добавьте сахар по вкусу(примерно 2 ч.л.), затем сливки, молоко и мягкое масло. Уварите смесь в течение 5-10 минут, постоянно помешивая. Должна получится плотная консистенция.

Если вы решили добавить начинку, снимите массу с водяной бани и дайте немного остыть. Затем можно насыпать туда орехи, изюм, печенье или что-то другое.

Разлейте шоколад по формам и поставьте их в холодильник или морозильную камеру. Когда лакомство застынет, его можно есть.

Кстати, молоко, масло, сливки и сахар можно попробовать заменить одним ингредиентом — сгущённым молоком. А для “экстра” сладости добавить мёд. Тогда у вас получится более жидкий молочный шоколад, в который можно макать фрукты и ягоды.

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