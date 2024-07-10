Белорусам предложили купить действующую канализацию жилого дома. Сколько запросили за 96,5 метра трубы?
На площадке по продаже арестованного имущества республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение" на днях появился очередной необычный лот. Белорусам предложили выкупить действующую канализацию жилого дома в Пинске, арестованную у местного жилищного кооператива за долги.
Лотпредставляет собой канализационную сеть протяженностью 96,5 метра. Ранее это С сооружение специализированное коммунального хозяйства принадлежало потребительскому жилищному кооперативу, обслуживающему дом по адресу Черняховская, 34.
Оценили этот объект коммунального хозяйства всего в 132 рубля. Заявки на участие в торгах будут принимать ещё неделю - сами торги запланированы на 18 июля.
При этом, каким образом потенциальный покупатель сможет распорядиться купленной канализацией, не до конца ясно - сейчас для неё установлен запрет на любые регистрационные действия. Будет ли он снят после торгов и какие ограничения ожидают потенциального покупателя, не уточняется.
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Отметим, что это не первый необычный лот на площадке “БелЮрОбеспечения”. Ранее белорусам уже предлагали выкупить арестованные за долги тротуар и фонтан с “благоустройствами”.
Белорусам предложили купить арестованный фонтан и «благоустройство»
Впрочем, появляются на площадке и более серьёзные лоты, требующие от потенциальных покупателей гораздо больших материальных затрат, но и с более понятными перспективами дальнейшего использования вложенных инвестиций. Так, например, в конце февраля на торги выставили фотоэлектрическую станцию для производства электрической энергии. Однако, покупателя, готового выложить за неё 7,9 млн рублей, судя по нынешнему статусу лота, так и не нашлось.
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