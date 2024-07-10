Белорусам предложили купить действующую канализацию жилого дома. Сколько запросили за 96,5 метра трубы?

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Опубликовано: 10.07.2024 10:35 , Обновлено: 10.07.2024

На площадке по продаже арестованного имущества республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение" на днях появился очередной необычный лот. Белорусам предложили выкупить действующую канализацию жилого дома в Пинске, арестованную у местного жилищного кооператива за долги.

Лотпредставляет собой канализационную сеть протяженностью 96,5 метра. Ранее это С сооружение специализированное коммунального хозяйства принадлежало потребительскому жилищному кооперативу, обслуживающему дом по адресу Черняховская, 34.

Оценили этот объект коммунального хозяйства всего в 132 рубля. Заявки на участие в торгах будут принимать ещё неделю - сами торги запланированы на 18 июля.

При этом, каким образом потенциальный покупатель сможет распорядиться купленной канализацией, не до конца ясно - сейчас для неё установлен запрет на любые регистрационные действия. Будет ли он снят после торгов и какие ограничения ожидают потенциального покупателя, не уточняется.

Выставленная на продажу канализационная сеть в Пинске

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Отметим, что это не первый необычный лот на площадке “БелЮрОбеспечения”. Ранее белорусам уже предлагали выкупить арестованные за долги тротуар и фонтан с “благоустройствами”.

Белорусам предложили купить арестованный фонтан и «благоустройство»

Впрочем, появляются на площадке и более серьёзные лоты, требующие от потенциальных покупателей гораздо больших материальных затрат, но и с более понятными перспективами дальнейшего использования вложенных инвестиций. Так, например, в конце февраля на торги выставили фотоэлектрическую станцию для производства электрической энергии. Однако, покупателя, готового выложить за неё 7,9 млн рублей, судя по нынешнему статусу лота, так и не нашлось.

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