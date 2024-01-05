Белорусам предложили купить арестованный фонтан и "благоустройство"

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Опубликовано: 05.01.2024 11:22 , Обновлено: 05.01.2024

Оригинальный лот появился на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение", которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси. В списке коммерческой недвижимости, которую предлагают купить белорусам, оказался фонтан и "благоустройство" в городе Круглое Могилёвской области.

Выставленный на продажу фонтан расположен по адресу ул. Терновского 5 и ранее принадлежал государственному унитарному коммунальному дочернему строительному предприятию “Круглянская передвижная механизированная колонна № 266”. Как следует из информации, размещенной на площадке для интернет-аукционе, его вместе с благоустройством арестовали за долги.

Примечательно, что земельный участок ни для фонтана, ни для благоустройства отдельно не выделялся - он принадлежал бывшему собственнику на правах аренды, то есть купить предлагают именно сами “капитальные строения”. Начальная стоимость фонтана установлена в размере 1,6 тыс. рублей (с задатком в 160 рублей). Благоустройство оценили в более существенную сумму - 105,8 тыс. рублей (с задатком в 10,58 тыс. рублей).

Впрочем, судя по фотографиям, фонтан пребывает в довольно плачевном состоянии - часть внутренней плиточной отделки отсутствует, бетонное основание - в трещинах и сколах, состояние труб также вызывают сомнение в их работоспособности. Не до конца понятно и то, как демонтировать эту “морально уставшую” конструкцию так, чтобы потом можно было её обратно собрать в фонтан, а не получить на выходе бесполезные куски бетона и россыпь мелкой плитки.

Фото: e-auction.by

Фото: e-auction.by

Выставленное на аукцион благоустройство вызывает ещё больше вопросов, главным образом потому, что до конца не понятно, что именно предлагают купить за немалые 105,8 тыс. рублей. Из информации, указанной на сайте, следует лишь то, что данное благоустройство расположено на земельном участке площадью 0,5863 га, который бывший владелец только арендовал.

Фотографии благоустройства особой ясности не вносят: на снимках показана площадка у того самого фонтана, выложенная тротуарной плиткой, несколько туй и кустов и фонарь.

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство юстиции Беларуси объявило о создании новой сети розничной торговли, в которой планируют реализовывать арестованное имущество.

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