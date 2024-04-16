В Слуцке выставили на продажу арестованный тротуар. И это не шутка

Опубликовано: 16.04.2024 19:44 , Обновлено: 16.04.2024

Необычный лот появился на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение", которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси. Так, за 45 квадратных метров плитки в Слуцке просят 1200 рублей.

Интересно, что тротуар продаётся как самостоятельный объект, без какого-либо здания рядом. Судя по информации на сайте предприятия, должником числится ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой».

При этом новый владелец тротуара должен поддерживать «надлежащее санитарное, техническое состояние объекта недвижимости и земельного участка», говорится в документе. Однако, как можно использовать покупку, не совсем понятно.

Ранее Telegraf.news писал, что “БелЮрОбеспечение” выставило на продажу фонтан и “благоустройство” в городе Круглое Могилёвской области. Выставленный на продажу фонтан ранее принадлежал государственному унитарному коммунальному дочернему строительному предприятию «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266».

Примечательно, что земельный участок ни для фонтана, ни для благоустройства отдельно не выделялся — он принадлежал бывшему собственнику на правах аренды, то есть купить предлагают именно сами «капитальные строения». Начальная стоимость фонтана установлена в размере 1,6 тыс. рублей (с задатком в 160 рублей). Благоустройство оценили в более существенную сумму — 105,8 тыс. рублей (с задатком в 10,58 тыс. рублей).

Белорусам предложили купить арестованный фонтан и «благоустройство»