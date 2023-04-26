В БСП призвали вернуть белорусских пенсионеров на работу. А что будет с пенсией?

Опубликовано: 26.04.2023 12:53 , Обновлено: 26.04.2023

Председатель Белорусского союза предпринимателей (БСП) Александр Калинин 26 апреля предложил привлечь к активной трудовой деятельности часть пенсионеров, которые сейчас не задействованы в экономике страны. Так он предложил решить проблему нехватки трудовых ресурсов.

При этом Калинин, выступая на пресс-конференции, посвященной XX-ой Ассамблее деловых кругов Республики Беларусь, предложил отменить действующую норму, согласно которой у белорусов, которые продолжают работу по достижении пенсионного возраста, вычитают часть пенсии.

По его словам, вопрос нехватки трудовых ресурсов в Беларуси “начал выползать крупно”.

“Мы видим здесь самый дешевый способ — привлечь к активной трудовой деятельности часть пенсионеров, которые сейчас не вовлечены в процесс, потому что у них, в соответствии с действующим пенсионным законодательством, которое было принято в 1991 году в совершенно другой демографической ситуации, у них удерживается часть пенсии при их работе. Соответственно, работать в полную силу человек не может, а на полставки ему не выгодно — у него вычитается часть пенсии”, - пояснил Калинин.

Он рассказал, что за счет удержания части пенсии у работающих пенсионеров экономит белорусскому бюджету порядка 72 млн рублей в год. Однако, если активно задействовать пенсионеров в экономике, по мнению главы БСП, экономический эффект будет заметно выше.

Напомним, ранее Александр Калинин рассказал, как властям Беларуси и бизнесу следует реагировать на современные экономические «вызовы» — западные санкции, риск трудовой миграции и релокации. Его предложения касаются налогов, а также взносов в ФСЗН.

БСП предложил повысить в Беларуси налоги и сократить взносы в ФСЗН. Что известно?